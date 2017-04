Ontslagen Argentijns bondscoach Bauza: "Argentinië haalt WK"

SG

12/04/17

Edgardo Bauza, de pas ontslagen bondscoach van de Argentijnse nationale voetbalploeg, is er rotsvast van overtuigd dat de Argentijnen zich voor het WK van 2018 zullen kwalificeren. Dat zei hij dinsdag op een persconferentie. Bauza werd een dag eerder de laan uitgestuurd omwille van de teleurstellende prestaties van de nationale ploeg in de voorronde van het WK 2018.

Argentinië staat na veertien van de achttien speeldagen pas vijfde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone en dreigt zo naast een rechtstreeks ticket voor de eindronde in Rusland te grijpen. De eerste vier stoten door, de nummer vijf speelt een play-off. Het 2-0 verlies in Bolivia op 28 maart bleek voor de Argentijnse federatie de spreekwoordelijke druppel.



De 59-jarige Bauza leidde de Albiceleste sinds juli 2016, hij kwam in de plaats van Gerardo Martino. Amper acht maanden later staat hij opnieuw op straat, maar hij blijft wel geloven in de nationale elf. "We hebben een paar goede resultaten geboekt en een paar mindere, maar ik geloof nog steeds in een WK-deelname. Er komen nog vier grote duels aan", blikte Bauza vooruit naar de laatste vier duels in de Zuid-Amerikaanse WK-voorronde. Daarin neemt Argentinië het op tegen Uruguay (uit, 31 augustus), Venezuela (thuis, 5 september), Peru (thuis, 5 oktober) en Ecuador (uit, 10 oktober).



Wie de opvolger van Bauza wordt, is vooralsnog onbekend. De Argentijnse bondsvoorzitter Claudio Tapia vermeed het onderwerp tijdens de persconferentie van dinsdag. In de Argentijnse media doen de namen van Sevilla-coach Jorge Sampaoli en Diego Simeone van Atletico Madrid de ronde.