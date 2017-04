Red Flames in oefenduel veel te sterk voor Schotland

Door: redactie

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg (FIFA 23) heeft vandaag in een oefeninterland op het veld van Oud-Heverlee Leuven met ruime 5-0 cijfers de maat genomen van Schotland (FIFA 21). 2400 supporters zagen doelpunten van Maud Coutereels (33.), Lien Mermans (48.), Tessa Wullaert (59.) en tweemaal Jassina Blom (85. en 90.).

Voor aanvang van de partij ontving Wullaert haar Gouden Schoen, de spits van Wolfsburg is de allereerste laureate van de Gouden Schoen voor vrouwen. De Red Flames namen het duel meteen in handen, pas na het halfuur troffen ze een eerste keer raak. Het was Coutereels die een hoekschop tegen de touwen kopte.



Kort na rust verdubbelde Mermans de score, iets voor het uur zette Gouden Schoen Wullaert de 3-0 op het bord en vijf minuten voor affluiten scoorde ook de pas ingevallen Blom. Diezelfde Blom zorgde in de slotminuten ook nog voor de 5-0 forfaitcijfers.



De partij tegen de Schotse vrouwen was voor de Flames de afsluiter van een stageweek in Tubeke. Zaterdag werd er in Eupen nog met 1-4 verloren van Spanje (FIFA 13), tegen Schotland was de selectie van bondscoacg Ives Serneels wel bij de les.



De Red Flames plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De Flames werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15), Noorwegen (FIFA 11) en gastland Nederland (FIFA 12).



België speelde met: Evrard, Jaques (69. Courtois), Coutereels, De Caigny (90. Van Den Abbeele), Wullaert (79. Blom), Zeler, Cayman, Mermans (90. Yuceil), Daniëls (79. Vanmechelen), Deloose, Van Wynendaele (90. Tison)