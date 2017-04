Argentijnse bondscoach Bauza ontslagen

Bewerkt door: YP

Edgardo Bauza is ontslagen als bondscoach van Argentinië. Hij betaalt de prijs voor de bleke prestaties van de nationale ploeg in de voorronde van het WK 2018. Argentinië staat na veertien van de achttien speeldagen pas vijfde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone en dreigt zo naast een rechtstreeks ticket voor de eindronde in Rusland te grijpen. De eerste vier stoten door, de nummer vijf speelt een play-off.