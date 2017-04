Red Flames zijn geen partij voor Spanje

SW

8/04/17 - 17u05 Bron: Belga

Het Belgische nationale vrouwenvoetbalteam (FIFA 23) heeft vandaag in een vriendschappelijke match in Eupen een 1-4 nederlaag geleden tegen Spanje (FIFA 13). Dinsdag spelen de vrouwen van bondscoach Ives Serneels in Leuven opnieuw vriendschappelijk tegen Schotland (FIFA 21).