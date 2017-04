Tunesië zet opvolger van Georges Leekens aan de deur

Door: redactie

8/04/17 - 15u24 Bron: Belga

Henryk Kasperczak © epa.

De Tunesische voetbalbond (FTF) heeft vandaag haar bondscoach Henryk Kasperczak ontslagen. Kasperczak kwam in de zomer van 2015 aan het roer bij Tunesië, als opvolger van onze landgenoot Georges Leekens.

De 70-jarige Kasperczak had ruime ervaring in Afrika en was eerder bondscoach van Ivoorkust (1993-1994), Marokko (2000), Mali (2001-2002 en 2013-2015) en Senegal (2006-2008). Bij Tunesië was de Pool eerder ook al bondscoach tussen 1994 en 1998. Hij verloor in 1996 met de Adelaars van Carthago de finale van de Africa Cup.



Na een tegenvallende Africa Cup in januari (kwartfinale) kostten twee nederlagen in vriendschappelijke wedstrijden eind maart (tegen Kameroen en Marokko) Kasperczak de kop.



Tunesië ligt nog steeds op koers om zich voor het eerst sinds 2006 te kwalificeren voor het WK. Eind augustus, begin september wacht de Noord-Afrikanen een beslissend tweeluik met DR Congo. Hamdi Harbaoui (Anderlecht) en Fabien Camus (Antwerp) zitten geregeld in de Tunesische kern.