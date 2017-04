UEFA verkiest zes nieuwe leden in haar Uitvoerend Comité

Bewerkt door: XC

De Europese voetbalbond UEFA heeft op haar congres in Helsinki zes nieuwe leden verkozen in haar Uitvoerend Comité. De Nederlander Michael van Praag en de Engelsman David Gill werden herkozen.

De nieuwe leden luisteren naar de namen Karl-Erik Nilsson (Zweden), John Delaney (Ierland), Michele Uva (Italië), Zbigniew Boniek (Polen), Reinhard Grindel (Duitsland) en Servet Yardimci (Turkije).



Voor de verkiezing beperkte de UEFA in haar statuten de mandaten van de voorzitter en de uitvoerende leden tot een periode van vier jaar, die drie keer hernieuwbaar is.



De UEFA koos ook drie leden die, ter vervanging van onder meer Michel D'Hooghe, namens Europa zullen zetelen in de Uitvoerende Raad van de FIFA. Dat zijn Sandor Csyani (Hongarije), Costakis Koutsokoumnis (Cyprus) en Dejan Savicevic (Montenegro) geworden.



Een vierde zetel wordt tijdens een buitengewoon congres in september toegewezen. De kandidatuur van de omstreden Russische minister van Sport, Vitali Moutko, werd immers niet gesteund door de FIFA, terwijl de Ijslander Geir Thorsteinsson zijn kandidatuur terugtrok.



De Duitser Reinhard Grindel neemt de eerstvolgende twee jaar de plaats in in de Uitvoerende Raad van de FIFA van zijn landgenoot Wolfgang Niersbach, die geschorst werd voor zijn betrokkenheid in het schandaal rond de toewijzing van het WK van 2006 aan Duitsland.