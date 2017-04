Collega-international neemt het op voor Messi: "Waarom zou hij nog terugkeren? Zodat ze hem nog eens uitjouwen?"

Manu Henry

"Lionel Messi zou niet meer moeten terugkeren bij het Argentijnse nationale voetbalelftal", zo neemt Mariano Andújar, reservedoelman bij Argentinië, het op voor zijn collega. De doelman van de 'Albiceleste' is het beu dat de sterspeler telkenmale kritiek moet ontvangen na een wedstrijd bij de nationale ploeg.

"Messi houdt er echter van om voor zijn land te spelen", zo zei Andújar tijdens het Argentijnse tv-programma Dos Contra Uno. "Hij zou niet meer de moeite moeten doen om te komen. Waarom zou hij nog terugkeren? Zodat ze hem nog eens kunnen uitjouwen? Niemand waardeert hem. Het enige wat ze zeggen is dat hij bij de Argentijnse nationale elf niet presteert zoals bij Barcelona."



"Na de verloren finale van de Copa América in 2016 zei Messi dat hij niet meer voor Argentinië zou spelen. Toen smeekten de mensen via spandoeken of hij niet terug wilde komen. Je apprecieert niet wat je hebt, tot het moment dat het er niet meer is", zo zei Andújar.



Wat vast staat, is dat 'Leo' er al zeker niet bij is in de eerstvolgende WK-kwalificatiewedstrijden van de 'Albiceleste'. Messi kreeg immers een schorsing van vier speeldagen opgelegd voor het beledigen van een lijnrechter na een vermeende buitenspelfase.