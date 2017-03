UEFA-voorzitter Ceferin dreigt met sancties tegen Servië: "Ze lopen het gevaar uitgesloten te worden"

SG

Servië loopt het risico dat clubs en vertegenwoordigende teams worden uitgesloten van internationale competities als gevolg van racistische spreekkoren en geweld door hooligans. Dat heeft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vrijdag tijdens een toespraak in Belgrado gezegd.



"Het moet duidelijk zijn dat deze mensen uit de stadions geweerd moeten worden", zei de 49-jarige Sloveen, die afgelopen september werd gekozen als opvolger van UEFA-voorzitter Michel Platini. "Als ze niet worden gestopt en het gaat mis, dan loopt Servië het gevaar uitgesloten te worden. Dat zou een ramp voor het Servische voetbal zijn."



Ceferin riep de Servische overheid op in samenwerking met de voetbalbond werk te maken van het uitroeien van hooliganisme. Vorige week belandden twee Russische fans in het ziekenhuis nadat ze waren neergestoken bij een oefenwedstrijd tussen Rode Ster Belgrado en Spartak Moskou.