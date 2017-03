Messi verdedigt zich in brief tegenover FIFA: "Ik sprak tegen de lucht"

Lionel Messi met assistent-scheidsrechter Emerson Augusto de Carvalho. © afp.

Lionel Messi heeft in een persoonlijke brief aan de Wereldvoetbalbond FIFA geprobeerd zijn schorsing van vier interlands terug te draaien. In zeven alinea's meldt de Argentijnse topspeler dat hij de grensrechter niet heeft beledigd. En mocht hij toch ongepaste woorden hebben gebruikt, dan waren die niet aan de assistent gericht.

"Ik sprak ze tegen de lucht en daarvoor bied ik mijn excuses aan", schrijft de topspits in de brief, die de krant El Mundo Deportivo vandaag publiceerde.



De tuchtcommissie van de FIFA schorste Messi vanwege een verbale uithaal naar een grensrechter in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili (1-0). Dat gebeurde op basis van televisiebeelden. De Argentijnse bond is in beroep gegaan. Zijn club Barcelona sprak schande van het zware vonnis en noemde de schorsing buiten proporties.



Als de sanctie behouden blijft, kan Argentinië alleen nog op Messi rekenen in de achttiende en laatste WK-kwalificatiematch in en tegen Ecuador. Zonder Messi verloor Argentinië dinsdag met 2-0 in Bolivië waardoor het naar de vijfde plaats zakte in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone. Alleen de top vier mag rechtstreeks naar Rusland. Brazilië is al zeker van een WK-ticket.