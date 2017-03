Videoref: gedaan met de blabla

Valerie Hardie

In het Stade de France eiste de videoref gisteren een hoofdrol op in de vriendschappelijke interland tussen Frankrijk en Spanje. Ref Zwayer keurde eerst een doelpunt van Griezmann af wegens offside en kende nadien een afgevlagde goal van Deulofeu goed. "Gedaan met de eindeloze polemieken of blabla over de beslissingen van de ref," verdedigde ex-international Alain Boghossian de ingrepen.

Zo'n 25 seconden. Zo lang mocht Antoine Griezmann en zijn kompanen gisteren juichen nadat hij Frankrijk in de 48ste minuut op voorsprong had geknikt. Toen kreeg ref Zwayer na tussenkomst van de videoref in zijn oortje gefluisterd: ongeldig doelpunt. Kurzawa, die de bal tot bij Griezmann verlengde, stond namelijk buitenspel toen Jallet zijn voorzet trapte. Bij de tweede fase duurde het ongeveer even lang voor Zwayer een doelpunt van de Spanjaard Deulofeu goedkeurde, terwijl zijn lijnrechter hem wegens offside had afgevlagd.



Het zijn twee situaties waarbij een videoref kàn ingrijpen: of een doelpunt al dan niet geldig is, of een penalty terecht is of niet, of een rode kaart gerechtvaardigd is en wanneer de ref de verkeerde speler heeft uitgesloten. Lees ook Videoref dwarsboomt tot twee keer toe Frans feestje, nummer 71 voor Ronaldo

