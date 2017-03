Viagra helpt Argentijnen niet: 2-0 onderuit in Bolivië, WK in gevaar

Angel Di Maria buigt vertwijfeld het hoofd na de nederlaag in Bolivië. © ap.

Voor Argentinië wordt het WK in Rusland halen stilaan een heikele onderneming. Zonder de geschorste Lionel Messi verloor de 'Albiceleste' kansloos met 2-0 in Bolivië. Als de andere uitslagen in de groep vannacht tegenvallen, zakken de Argentijnen naar de vijfde plaats. Enkel de eerste vier zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK.

De Argentijnse spelers kwamen vanavond aan de aftrap met een cocktail op basis van viagra in hun lichaam. Argentinië nam het in La Paz op tegen Bolivië in een wedstrijd die doorging op een hoogte van ruim 3.600 meter. Vier jaar geleden had het team nare ervaringen met een wedstrijd in Bolivië. Lionel Messi werd ziek op het veld, Javier Mascherano en Angel Di Maria moesten aan het zuurstofmasker.



Om de extreme omstandigheden op grote hoogte tegen te gaan, kregen de spelers voor de aftrap een mix van viagra, paracetamol en cafeïne toegediend. Het idee kwam van bondscoach Eduardo Bauza, die dat recept ook al gebruikte toen hij in 2014 met zijn toenmalige club San Lorenzo op grote hoogte moest spelen.



Veel zoden zette het niet aan de dijk. Kort na rust stond Argentinië al met 2-0 in het krijt na goals van Arce en Moreno. Daar bleef het bij, zodat Argentinië zich nog zal moeten reppen om het WK te halen. De blauwhemden moesten in Bolivië overigens aantreden zonder Lionel Messi. De FIFA legde Messi vandaag een schorsing van vier wedstrijden op wegens het beledigen van een lijnrechter.