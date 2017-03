Messi noemt lijnrechter 'motherfucker': vier duels geschorst met Argentinië

Lionel Messi zou een assistent-scheidsrechter beledigd hebben. © afp.

video De FIFA heeft Lionel Messi met onmiddellijke ingang voor vier wedstrijden geschorst. De Argentijnse superster zou in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili (1-0 winst met een goal van Messi) een lijnrechter zwaar hebben beledigd bij een vermeende buitenspelfase. 'Motherfucker', zou Messi de man hebben toegesnauwd. Argentinië gaat in beroep tegen de schorsing.

De Braziliaanse scheidsrechter had vorige donderdag het verbale wangedrag van Messi niet bestraft. Ook werd er na afloop van de wedstrijd niets over gezegd. Op basis van tv-beelden opende de FIFA alsnog een onderzoek. Uitgerekend op de dag van het kwalificatieduel tegen Bolivië in La Paz deed de tuchtcommissie uitspraak. Messi is vier matchen geschorst en moet een boete van ruim 9.000 euro betalen.



De Argentijnse voetbalbond heeft intussen aangekondigd in beroep tegen de schorsing van Messi. "We zijn verrast en voelen ons machteloos. Messi is er het hart van in, hij wil absoluut spelen", luidt het. Naast de wedstrijd van vanavond in Bolivië gaan ook het uitduel bij Uruguay (31 augustus) en de thuismatchen tegen Venezuela (5 september) en Peru (5 oktober) aan Messi voorbij. 'La Pulga' is pas opnieuw speelgerechtigd voor het laatste groepsduel op 10 oktober op het veld van Ecuador.



Argentinië staat na dertien speeldagen met 22 punten op de derde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone voor het WK 2018. De top vier plaatst zich rechtstreeks. Zonder Messi wordt plaatsing voor het WK nog een heikele onderneming voor de 'Albiceleste'. Colombia (21 punten), Ecuador en Chili (beiden 20) ademen in het klassement in de nek van de Argentijnen.