Marc Wilmots ziet Ivoorkust gelijkspelen tegen Senegal

Door: redactie

27/03/17 - 23u51 Bron: Belga

Marc Wilmots in het gezelschap van vrouw Katrien op de tribune in Parijs. © afp.

Marc Wilmots heeft vanavond vanop de tribune toegekeken hoe Ivoorkust in een vriendschappelijke interland in Parijs 1-1 gelijkspeelde tegen Senegal. Bij de rust was het nog 0-0.