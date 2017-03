Wilmots wordt bondscoach van Ivoorkust

Door: redactie

21/03/17 - 14u48

© ap.

Marc Wilmots wordt de nieuwe bondscoach van Ivoorkust. Dat heeft Augustin Sidy Diallo, voorzitter van de Ivoriaanse Voetbalbond (FIF), vandaag op een persconferentie bekendgemaakt. Wilmots, wiens contract bij de Rode Duivels afgelopen zomer na het teleurstellende EK in Frankrijk in onderling overleg werd ontbonden, zet in Ivoorkust zijn krabbel onder een verbintenis voor twee jaar.

Bij Ivoorkust wordt Wilmots de opvolger van Michel Dussuyer. De Fransman stapte zelf op na de teleurstellende Africa Cup van Ivoorkust. De 'Oranje Olifanten', die in Gabon de titelverdediger waren, werden al uitgeschakeld in de groepsfase.



Wilmots' avontuur in de trainersstaf van de Rode Duivels begon in 2009. Hij was eerst assistent van de Nederlander Dick Advocaat en dat bleef hij ook onder Georges Leekens. Toen Leekens vertrok, werd Wilmots zelf bondscoach. Hij gidste de Rode Duivels naar het WK in Brazilië en het EK in Frankrijk.



Maar medio juli 2016 werd zijn contract als bondscoach van de Belgische nationale ploeg dus in onderling overleg ontbonden. Wilmots kwam op 6 juni 2012 officieel aan het roer bij de Rode Duivels. Hij volgde toen de naar Club Brugge verkaste Georges Leekens op, van wie hij de assistent was. Eerder was Wilmots bij de nationale ploeg ook al de rechterhand van de Nederlander Dick Advocaat. In een verder verleden coachte hij Schalke 04 en Sint-Truiden.



Met Wilmots op de trainersbank plaatste België zich voor het WK 2014 in Brazilië, het eerste grote toernooi voor België sinds 2002, en het EK 2016 in Frankrijk. Telkens was de kwartfinale het eindstadium (tegen respectievelijk Argentinië en Wales). Onder Wilmots stootte België met zijn 'gouden generatie' voor de eerste keer in de geschiedenis door naar de koppositie op de FIFA-ranking.