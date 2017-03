Kevin Trapp vervangt Manuel Neuer in Duitse selectie

SG

20/03/17 - 13u06 Bron: Belga

© getty.

Manuel Neuer moet door een kuitblessure afzeggen voor de oefeninterland van woensdag in Dortmund tegen Engeland en het WK-kwalificatieduel zondag in Bakoe tegen Azerbeidzjan.

De doelman van Bayern München en aanvoerder van de Mannschaft wordt in de kern vervangen door PSG-sluitstuk Kevin Trapp, zo maakte de Duitse bond maandag bekend. De andere Duitse keepers zijn Marc-André ter Stegen (Barcelona) en Bernd Leno (Bayer Leverkusen).



Duitsland leidt in WK-kwalificatiegroep C met een perfect rapport van 12 op 12 voor Noord-Ierland en Azerbeidzjan (allebei 7 op 12). Dan volgen Tsjechië (5/12), Noorwegen (3/12) en San Marino (0/12).