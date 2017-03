Red Flames moeten ook Tine Schryvers missen op EK

© photo news.

Tine Schryvers ziet het EK voetbal aan haar neus voorbijgaan. De spits van het Zweedse Kristianstads DFF ligt omwille van een enkeloperatie een paar maanden in de lappenmand, liet ze zelf weten via Twitter. "Met pijn in het hart moet ik laten weten dat ik het EK niet haal en ook de start van het seizoen in Zweden mis", zegt Schryvers, die net vandaag 24 wordt.

Schryvers was onlangs met de Red Flames nog naar de Cyprus Women's Cup getrokken, maar viel op training al snel uit met een blessure aan haar rechtervoet. Ze ging vrijdag onder het mes.



"Het was altijd al een jeugddroom om op een EK te spelen, maar nu zal ik me op de volgende campagne moeten focussen", klonk het op Facebook. "Ik weet niet hoe ik me moet voelen, maar ik kom sterker terug", aldus Schryvers, die in maart 2016 haar debuut bij de Flames maakte. Verwacht wordt dat ze half augustus opnieuw fit is.



Eerder deze week raakte ook al bekend dat de Red Flames komende zomer op hun eerste EK geen beroep kunnen doen op Anderlecht-speelster Justine Vanhaevermaet, ook zij is geblesseerd. De Red Flames (FIFA 25) plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. Ze werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15), Noorwegen (FIFA 11) en gastland Nederland (FIFA 12).