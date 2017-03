Berezutski neemt afscheid van Russische nationale elf

Vasili Berezutski (rechts) stopt bij de Russische nationale ploeg. © reuters.

Enkele maanden voor de start van de Confederations Cup heeft verdediger Vasili Berezutski zijn afscheid van de Russische nationale ploeg aangekondigd.

De inmiddels 34-jarige Berezutski wil zich in de toekomst enkel nog op zijn ploeg CSKA Moskou concentreren, zo maakte hij aan het Russische nieuwsagentschap Itar-Tass bekend. Vasili Berezutski kwam in totaal 101 keer voor de Russische nationale ploeg uit en scoorde daarin vijf doelpunten voor zijn vaderland. Op het EK van vorige zomer in Frankrijk was hij aanvoerder.



De verdediger zal er op dinsdag 28 maart dus niet bij zijn in de oefeninterland tegen de Rode Duivels. Beide landen staan dan in het olympisch stadion van Sochi tegenover mekaar.