Sp.a vraagt Muyters sport op kunstgrasvelden te schorsen

Bewerkt door: LB

10/03/17 - 10u35 Bron: Belga

Rubberkorrels spatten op bij een trap op kunstgras. © anp.

Vlaams parlementslid Bert Moyaers (sp.a) wil dat minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) onmiddellijk activiteiten op potentieel schadelijke kunstgrasvelden verbiedt. Moyaers pikt daarmee in op de beslissing van de gemeente Houthalen-Helchteren om de rubberkorrels op de velden te laten verwijderen en intussen geen sport meer toe te laten. "We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Van asbest dachten we ook jarenlang dat het veilig was", aldus de Vlaamse socialist.

Vlaams parlementslid Bert Moyaers (sp.a). © sp.a. Overal in Vlaanderen sporten volwassenen en kinderen elke week en elk weekend op die velden. Nemen we het riscico dat ze later ziek worden, of hanteren we het voorzorgsprincipe en schorten we alle activiteiten op tot we honderd procent zeker zijn dat er geen enkel gevaar is? Bert Moyaers

Volgens een bericht in Het Belang van Limburg besliste het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren de rubberkorrels op de pleinen van twee ploegen te verwijden en te vervangen door een alternatief. Die ingrijpende beslissing volgde op een onderzoek dat de universiteit van Hasselt uitvoerde op de rubberkorrels van negentien van de twintig Limburgse kunstgrasvelden. Eerder nam voetbalploeg Sint-Truiden een gelijkaardige beslissing.



Voorzorgsprincipe

"Die gemeenten doen dat niet zomaar", zegt Moyaers. "Overal in Vlaanderen sporten volwassenen en kinderen elke week en elk weekend op die velden. Nemen we het riscico dat ze later ziek worden, of hanteren we het voorzorgsprincipe en schorten we alle activiteiten op tot we honderd procent zeker zijn dat er geen enkel gevaar is? "



Inventaris

Minister Muyters gaf Sport Vlaanderen eerder al de opdracht om een inventaris te maken van het materiaal dat op de Vlaamse kunstgrasvelden is gebruikt, maar over de herkomst is er nog geen duidelijkheid. Hij dringt volgens de krant bij Europa ook aan op een concrete consumentennorm voor rubberkorrels op sportvelden.