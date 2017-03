"Het zou toch een blamage zijn dat dit Mechelen de plaats afsnoept van la Gantoise?"

Door: Herman Brusselmans

In zijn wekelijkse column geeft Herman Brusselmans zijn ongezouten - en satirische - mening over de laatste nieuwtjes in de sportwereld en dan vooral in de voetbalwereld. Onze immer scherpe columnist laat dit keer zijn licht schijnen over de play-off-kansen van AA Gent.

En evenmin echt historisch is de Europese match van AA Gent tegen Racing Genk. Kun je geloven dat ik die praktisch integraal gemist heb omdat ik, puur van de vermoeienis na Saint Amour, op m'n Ikeabank in slaap gevallen was? Het was sowieso een wedstrijd van geringe betekenis, want wat Belgische ploegen in Europa uitvreten, zelfs als ze tegen elkaar spelen, wie kan het een reet verdommen? Het enige wat telt is welke zes ploegen de play-off 1 zullen afhaspelen. Van een stuk of vier zijn we al zeker, en wie de twee andere zijn, zullen we dit weekend zien, na de laatste speeldag in de reguliere competitie.



Ik houd m'n hart vast dat Charleroi erbij is. Of KV Mechelen. Het zou toch een blamage zijn voor ons nationale voetbal dat dit Mechelen de plaats afsnoept van het sympathiekste elftal ter wereld, la Gantoise? Op de koop toe zal dat beslist worden in een onderling duel. AA Gent heeft vanzelfsprekend het serieuze voordeel dat het thuis in de Ghelamco speel.



