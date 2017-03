Een slechte dag achter de rug? Deze voetbalfan bewijst met pijnlijke val dat het altijd erger kan

Door: redactie

Een fan van MLS-team Orlando City heeft de wedstrijd tegen het sterrenensemble van New York City FC gratis kunnen bijwonen. Maar daar moest de man wel wat voor overhebben. De fan probeerde net als zijn vrienden over en hek te klimmen, maar dat liep toch niet van een leien dakje.



Hij verloor bovenop het hek zijn evenwicht en maakte dan een pijnlijke val. Het tafereel leidde tot algemene hilariteit bij de omstaanders, vooral toen bleek dat de pechvogel niets had overgehouden aan zijn val. Gelukkig voor de onfortuinlijke man won zijn team wat later ook met 1-0 tegen Andrea Pirlo en co.