Müller slaat de nagel op de kop met uitspraken over het moderne voetbal

Egon Van Nijverseel

9/03/17 - 14u57 Bron: Sportsbible

© photo news.

Eerder deze week gaf Thomas Müller zijn mening over de staat van de het moderne voetbal in een interview. Hij wilde verduidelijken dat ook spelers zelf zich zorgen maken over de evolutie van het voetbal.

Thomas Müllers opmerkingen bevestigen nog maar eens dat de voetbalwereld snel aan het veranderen is. Langs de ene kant probeert China door te breken, langs de andere kant heb je spelers als Pogba die dagelijks astronomische bedragen verdienen. Geld en macht domineren het spel en het landschap is helemaal veranderd. Maar is dit wel de juiste weg? Müllers mening is heerlijk verfrissend op dit vlak, hij doorbreekt het stilzwijgend karakter van voetballers over dit onderwerp.



"De bedragen die sommige spelers vandaag de dag krijgen zijn absurd. Geen enkele mens is zoveel geld waard. Moderne voetballers zijn commerciële goederen, maar dat mag geen effect hebben op ons. Je zal jezelf pas onder grote druk zetten als je denkt aan een hoog transferbedrag." Lees ook Xabi Alonso (35) hangt na dit seizoen voetbalschoenen aan de haak

Herbeleef hoe Arsenal na rust helemaal kopje onder ging tegen sluw Bayern München



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © kos.