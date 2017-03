UEFA bevestigt kandidaturen van Duitsland en Turkije voor EK 2024

Egon Van Nijverseel

8/03/17 - 17u50 Bron: Belga

Duitsland en Turkije zijn beiden kandidaat voor de organisatie van het EK 2024 © kos.

De UEFA heeft vandaag de kandidaturen van Duitsland en Turkije bevestigd als mogelijke gastlanden voor het EK voetbal van 2024. De definitieve toewijzing zal gebeuren in september 2018.

De twee landen hadden tot vorige week vrijdag om zich officieel kandidaat te stellen. "We hebben twee zeer solide kandidaturen ontvangen", bevestigde Theodore Theodoridis, de secretaris-generaal van de UEFA, in een persbericht. "Het zal een moeilijke beslissing worden om te kiezen tussen beide landen."

Turkije was al kandidaat voor de organisatie van Euro 2020, maar trok zich terug om zich te concentreren op het toernooi vier jaar later. Het zou voor Turkije de eerste keer zijn dat ze een EK mogen organiseren. De Turken stelden zich al drie keer eerder kandidaat, maar beten elke keer in het zand.



Duitsland organiseerde het EK al een keer in 1988. Het land was toen nog opgesplitst in West- en Oost-Duitsland. Het toernooi werd georganiseerd door West-Duitsland.

Eind februari maakte de coalitie van Scandinavische landen (Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen) bekend af te haken. Zij wilden eerst gezamenlijk het EK organiseren.