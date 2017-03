Red Flames pakken zevende plek op Cyprus Cup na penalty's

Pieter-Jan Calcoen

8/03/17 - 15u46

Wullaert, hier aan het werk tegen Noord-Korea, scoorde, maar miste ook een strafschop. © afp.

De nationale vrouwenploeg had strafschoppen nodig, maar het is toch zevende geworden op de Cyprus Cup. Na negentig minuten stond het 1-1 tegen Oostenrijk. Tessa Wullaert, die in de penaltyreeks miste, scoorde haar dertigste interlanddoelpunt.

Veel Belgische supporters vanmiddag in Larnaca. Moesten de Belgische meisjes de vorige wedstrijden telkens voor lege tribunes afwerken, dan waren er nu ongeveer vijftig fans in het stadion aanwezig. Het ging om Anderlecht-sympathisanten die reeds op Cyprus zijn voor het duel van paars-wit tegen APOEL Nicosia morgenavond in de Europa League. Veel kansen kregen zij voor de rust niet te zien, ondanks het systeem met twee spitsen. Heleen Jaques kwam na een stilstaande fase het dichtst bij de openingstreffer, maar de Oostenrijkse doelvrouw bracht redding. Voorts belandde een knal van Lenie Onzia maar net naast de kruising. Oostenrijk bleef op halve mogelijkheden steken.



Ook na de pauze was het België dat het initiatief nam. Pas na een kwartier leverde die aanvalslust een verdiend doelpunt op. Davinia Vanmechelen bediende Gouden Schoen Tessa Wullaert op rechts, zij knalde beheerst binnen: 1-0. Voor Wullaert was het haar dertigste treffer als international. Janice Cayman kreeg de mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar haar inzet belandde over. Het zou de Red Flames zuur opbreken: Ashauer zorgde aan de overzijde voor de gelijkmaker.



Oostenrijk kreeg nog rood en er kwamen vijf minuten extra tijd, maar dat veranderde niets aan de 1-1-uitslag. We gingen meteen naar strafschoppen, waarin het team van Ives Serneels afstand nam, al was dat voornamelijk te danken aan de missers van Oostenrijk. België eindigt zo als zevende op de Cyprus Cup, morgen staat de terugvlucht naar Zaventem gepland.