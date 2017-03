Voetballer die weer tot leven werd gewekt door ref ontwaakt uit coma na hartstilstand

SDVO/VHS/SDDH

Dankzij een EHBO-cursus van twee avonden wist scheidsrechter Kristof Declercq hoe hij Dries kon redden. © photo news.

De 28-jarige voetballer van KVV Aartrijke die ineengezakt was tijdens een wedstrijd in vierde provinciale, is gisterochtend ontwaakt uit zijn coma. Dries Termote uit Ardooie zeeg zondagmiddag neer in de 35ste minuut van de wedstrijd tegen VKSO Zerkegem. Scheidsrechter Kristof Declercq (30) diende meteen hartmassage toe, terwijl een verpleegster uit het publiek de jongeman beademde. Dries werd met de MUG-heli overgebracht naar het ziekenhuis, waar de dokters hem 24 uur in een kunstmatige coma hielden om de oorzaak van zijn hartstilstand te onderzoeken.