Geen finale voor Red Flames na verlies tegen Noord-Korea

Pieter-Jan Calcoen op Cyprus

6/03/17 - 15u33

© Twitter Red Flames.

De Red Flames kunnen hoogstens zevende worden op de Cyprus Cup. Na het 4-1-verlies tegen Noord-Korea vanmiddag zakte onze nationale vrouwenploeg naar de derde plek in de groep. De gedroomde finale blijft zo uit.

Ives Serneels stelde tegen Noord-Korea een onuitgegeven elftal op - het was de bedoeling om elke speelster speelminuten te gunnen. Zo kwam doelvrouw Sofie Van Houtven tussen de palen, stond Imke Courtois achterin en kreeg Sara Yuceil een basisplaats. Duiding bij de opstelling van de Noord-Koreanen besparen we u, al kunnen we wel vertellen dat er uitzonderlijk veel Kims en Ri's op de grasmat stonden in Nicosia.



De Noord-Koreanen, nummer tien op de wereldranglijst, namen meteen het initiatief en zagen die aanvalslust beloond met een vroeg doelpunt. Kim Nam Hui trapte een vrijschop binnen in de benedenhoek. De Flames konden niet reageren - in de hele eerste helft kwamen ze tot slechts één (zwak) schot tussen de palen. De kansen bleven zo voor Noord-Korea. Op het halfuur dribbelde Ho Unbyol de hele defensie en maakte ze er 2-0 van. Later strandde nog een bal op de paal.



Na de rust hetzelfde spelbeeld. Noord-Korea bleef de gevaarlijkste ploeg. Al snel kon de thuisploeg profiteren van te veel ruimte in de rug van de Belgische verdediging. Het moet gezegd: de afwerking van Wi Jongsim voor de 3-0 - een heerlijke lob - was mooi. Hetzelfde kon gezegd over de treffer van Standard-aanvalster Davinia Vanmechelen. Haar knal belandde onhoudbaar in de rechterbovenhoek: 3-1. Het doelpunt stond symbool voor het betere slothalfuur van de Belgen.



Toch maakte Noord-Korea er uiteindelijk 4-1 van, Vanhaevermaet viel nog uit. Door het verlies zakt België terug tot de derde plaats in groep A, waardoor het woensdag voor plek zeven moet spelen tegen het nummer drie uit groep B. Het is wachten tot vanavond om te weten welke tegenstander de Red Flames zullen treffen.