Russisch parlementslid wil sport maken van voetbalhooliganisme

Door: redactie

5/03/17 - 22u04 Bron: Belga

© ap.

voetbal Een Russisch parlementslid wil dat de gevechten tussen hooligans in de marge van voetbalwedstrijden zelf worden omgevormd tot een eigen sport. Op die manier wil Igor Lebedev van de extreemrechtse partij LDPR supportersgeweld kanaliseren. Rusland organiseert in 2018 het WK voetbal.

"Wetende dat onze fans vechters en geen hooligans zijn, zouden we de confrontaties tussen supporters kunnen omvormen tot een sport", zei hij. Zijn voorstel is gepubliceerd op de website van zijn partij. "De Engelse supporters komen bijvoorbeeld aan en beginnen rellen. We antwoorden hen: uitdaging aanvaard, ontmoeting in het stadion op dat uur", zegt het parlementslid. Hij is ervan overtuigd dat een dergelijk initiatief toelaat "de agressiviteit van supporters" te kanaliseren. "Rusland zou zo pionier zijn in een nieuw type sport", zegt Lebedev. Volgens hem zou zo'n spektakel evenveel kijklustigen kunnen lokken als de voetbalwedstrijden.

WK 2018

Russische hooligans hebben in februari, in een reportage van de Britse zender BBC, een "festival van geweld" aangekondigd tijdens het WK van 2018 in Rusland. Volgens Moskou was die reportage "propaganda", bedoeld om het WK in "diskrediet" te brengen.



"We hebben alle veiligheidsmaatregelen getroffen en de wetgeving geactualiseerd. Geen enkele toerist moet schrik hebben om naar ons te komen in de zomer van 2018", tracht Lebedev gerust te stellen.



Na de gevechten tussen Russische en Britse voetbalsupporters tijdens het EK van 2016 in Frankrijk, had Lebedev gezegd niets ergs te zien in gevechten tussen supporters.