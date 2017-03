Serneels ziet twee speelsters vertrekken

Pieter-Jan Calcoen

4/03/17 - 13u27

Ives Serneels, bondscoach van de nationale vrouwenploeg, kan tegen Noord-Korea maandag op de Cyprus Cup geen beroep meer doen op Tine Schryvers en Diede Lemey. Beiden verlieten de selectie uit noodzaak.

Om 5 uur vanochtend al stapten Tine Schryvers en Diede Lemey op het vliegtuig richting België, ze trainden dus niet mee in de voormiddag. Schryvers moest afhaken na een voetblessure. De aanvalsters van het Zweedse Kristianstads, die sowieso blessuregevoelig is, kon in geen enkele partij van de Cyprus Cup aantreden. Ze zal nu voort revalideren in eigen land.



Voor doelvrouw Lemey liggen de zaken anders. Het vertrek van de keepster van Anderlecht, die tijdens de 1-4-zege tegen Italië negentig minuten op het veld stond, was aangekondigd. Ze heeft namelijk schoolverplichtingen. In de kern worden zij niet vervangen. Maandag bekampt België Noord-Korea, woensdag volgt nog een plaatsingswedstrijd.