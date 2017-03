Red Flame Philtjens pakt vijftigste cap: "En nu naar de honderd"

Pieter-Jan Calcoen

Pas 28 is ze, maar nu al heeft Davina Philtjens vijftig caps voor de nationale vrouwenploeg verzameld. In de wedstrijd tegen Italië op de Cyprus Cup (1-4-winst) vierde ze dat jubileum met een doelpunt.

Ze was op de bank begonnen - bondscoach Ives Serneels wilde zijn hele selectie minuten gunnen tegen Italië - maar twintig minuten voor tijd mocht Davina Philtjens alsnog invallen. Op die manier pakte ze meteen haar vijftigste cap voor de Red Flames. "Maar op voorhand was ik er niet echt mee bezig", aldus Philtjens na de 1-4-overwinning. "Ik wist dat het jubileum eraan kwam en dat het wellicht op deze Cyprus Cup zou gebeuren, dus op zich was het geen thema. Het was wel leuk dat ik uitgerekend in deze match kon scoren."



Een mooi doelpunt bovendien. Na een goeie individuele actie van Gouden Schoen Tessa Wullaert kon Philtjens de eindstand vastleggen met het hoofd. Ze is nochtans met voorsprong de kleinste speelster bij de Belgen. "In Ajax lukt het niet altijd om te scoren, dus is het fijn dat het hier in dat opzicht iets vlotter loopt", lachte Philtjens, die zich haar debuut voor de nationale ploeg nauwelijks kon herinneren. "Tegen Wales in 2008, zeg je? Dat is al zo lang geleden. Weet je, het belangrijkste is dat ik me goed voel en het team het goed doet. We hebben een sterke kern, de concurrentie neemt alleen maar toe. Dat is positief."



Zelf is Philtjens alvast niet van plan om te stoppen bij vijftig caps. "Ik ga voor de honderd vanaf nu. Je moet voor jezelf altijd de lat hoog leggen, zonder daarbij al te veel druk te creëren."