Red Flames walsen over Italië

Pieter-Jan Calcoen op Cyprus

3/03/17 - 18u22

© kos.

De Red Flames blijven in de running voor een finaleplaats op de Cyprus Cup. België nam makkelijk de maat van Italië: 1-4. De beslissing over de groepswinst valt op de slotspeeldag.

Het Antonis Papadopoulos-stadion van Anorthosis Famagusta: daar speelden de Red Flames voor de Cyprus Cup tegen Italië. Voor bondscoach Ives Serneels kende de plaats alvast geen geheimen. In het seizoen 1997-1998 kwam hij met Lierse op bezoek bij Famagusta in de voorronde van de Champions League. Het werd een tegenvaller: 2-0-verlies, maar in de terugmatch kon Lierse de scheve situatie nog rechttrekken. Nu was er geen ruimte voor een eventuele herkansing, België moest absoluut vol voor de overwinning gaan tegen Italië als het tot op de laatste speeldag wilde meespelen voor de groepswinst.



De start van de Belgische meisjes, die met acht nieuwe namen speelden in vergelijking met het 2-2-gelijkspel tegen Zwitserland, liet dat niet vermoeden. De Flames begonnen slap en bekochten dat met een snel tegendoelpunt. Gelukkig zag de ref aan de overzijde een goedkope penalty in een overtreding op Vanhaevermaet. Tessa Wullaert, die haar eerste internationale match als Gouden Schoen afwerkte, knalde binnen: 1-1.

De wedstrijd ging nadien op en neer, met kansen aan beide zijden, maar het was België dat op voorsprong klom. Van Wynendaele infiltreerde goed door het midden en klopte de Italiaanse doelvrouw in de benedenhoek: 1-2. Het positieve aan het verhaal was dat de Belgische invalsters op die manier toch hun kans leken te grijpen.



Meteen na de rust ging het team van Serneels door. De Italiaanse keepster moest ingrijpen op een volley van Vanhaevermaet, terwijl Coryn alleen voor doel naast besloot - die mogelijkheid had er altijd in gemoeten. Een knappe poging van Wullaert had dan weer beter verdiend. De bal scheerde de paal. Net op het moment dat we dachten dat het telkens niet zou lukken, haalde linksachter Coutereels verwoestend uit. Haar schot belandde onhoudbaar in de kruising: 1-3, match gespeeld.



Serneels sloeg aan het wisselen. Zo mocht Aline Zeler invaller, waardoor ze nu met 87 caps recordinternational is bij de Flames. Ze stoot Femke Maes van de troon. Zeler zag hoe Philtjens de 1-4 binnen kopte op voorzet van Wullaert - haar tweede helft was prima. Door de zege behouden onze dames de kans om groep A te winnen en zo naar de finale te mogen. Maandag wacht Noord-Korea.