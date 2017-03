Bierhoff deelt mening Van Basten over afschaffen buitenspelregel

Door: redactie

Oliver Bierhoff, de manager van de Duitse nationale ploeg, is het helemaal eens met de wens van Marco van Basten om de buitenspelregel af te schaffen. Hij vindt ook dat dit het voetbal veel aantrekkelijker zal maken.

Mannschaft-manager Bierhoff stelt een testfase voor om te kijken hoe wedstrijden verlopen zonder de buitenspelregel. "Marco heeft me zijn logica uitgelegd en ik begreep hem direct. Als spits zou ik dankbaar zijn voor de afschaffing van buitenspel. Veel wedstrijden lijken tegenwoordig meer op handbal," vertelt hij aan Sport-Bild. "Het aanpassen van de regels van de terugspeelbal, waarbij de keeper de bal niet meer in zijn handen mocht pakken, heeft het spel ook positief beïnvloed. Waarom zou dat met het afschaffen van de buitenspelregel niet hetzelfde kunnen zijn? "

Ook voorstander van time-outs en tijdstraffen

Ook Van Bastens ideeën om gele kaarten te vervangen door tijdstraffen en halverwege de speeltijd een time-out in te voeren, kunnen op de steun van Bierhoff rekenen. "Zolang de time-out niet te lang duurt, kan het een goede manier voor de trainer zijn om aanwijzingen te geven", aldus Bierhoff.



Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond UEFA maakte de ideeën van Marco van Basten eerder nog belachelijk. Hij deed ze af als ''een grap'' en zei niets te zien in voorstellen om het voetbal te veranderen. "We hebben geen revolutie nodig, het spel is al fantastisch'', aldus de Sloveen.