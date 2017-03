Deur van Franse nationale ploeg staat terug open voor Karim Benzema

Lander Verhoeven

Bondscoach Didier Deschamps heeft groen licht gekregen om Benzema terug op te nemen in de selectie van 'Les Bleus'. De spits was persona non grata binnen het team nadat hij in opspraak kwam in een chantagezaak tegen ploegmaat Mathieu Valbuena. Hierdoor mocht de speler van Real Madrid vorige zomer niet deelnemen aan het EK in Frankrijk.