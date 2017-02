De Red Flames zakken in de vroege uurtjes af naar Cyprus Cup

Lander Verhoeven

27/02/17 - 11u49

© Instagram Red Flames.

De Red Flames zijn begonnen aan hun voorbereiding voor het EK van deze zomer in Nederland. Hun eerste stop is de Cyprus Cup. Dit toernooi start vandaag en wordt gespeeld tot 9 maart.

Vanochtend is de nationale vrouwenvoetbalploeg van België vertrokken met het vliegtuig richting Cyprus. Hier nemen ze het met een 24-koppige selectie op tegen Noord-Korea, Italië en Zwitserland in groep A. Er is dus voldoende uitdaging voor de Belgische dames want deze drie teams staan allemaal hoger op de FIFA-ranking. In de selectie kan bondscoach rekenen op onder andere Gouden Schoen Tessa Wullaert, kapitein Aline Zeler en Imke Courtois.