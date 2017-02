Racing Genk voor het eerst naar achtste finales Europa League

© belga.

Racing Genk heeft zijn historische kwalificatie beet. De Limburgers wonnen met 1-0 van de Roemeense landskampioen Astra Giurgiu dankzij een vrijetrapdoelpunt van Pozuelo en zijn voor het eerst in hun geschiedenis zeker van een plek in de achtste finales van de Europa League. De heenmatch in Roemenië eindigde op een 2-2 gelijkspel.

Albert Stuivenberg koos in zijn zoektocht naar een historische achtste finale voor de sterkste elf. Kumordzi en Heynen verdwenen naar de bank, in hun plaats kwamen Berge en Malinovskiy. Onder impuls van een gretige Trossard startte Racing Genk aan een hoog tempo. Ondanks de goede bedoelingen faalden de Limburgers in de zone van de waarheid. Halfweg de eerste helft versierde de thuisploeg een eerste grote kans, maar Trossard mikte op doelman Lung en in de herneming miste Samatta. Astra Giurgiu kwam amper in het stuk voor, maar de bezoekers uit Roemenië creëerden de beste mogelijkheid. De vrijstaande Budescu trapte een huizenhoge kans over.



Voorzet-schot in de winkelhaak

Na de pauze kreeg Racing Genk het moeilijker. De vloeiende combinaties kwamen er niet meer uit en Astra Giurgiu probeerde tegen te prikken op de counter. Astra scoorde dit seizoen in de Europa League buitenshuis bijna altijd, dus was het opletten geblazen voor de thuisploeg. Halfweg de tweede helft besliste Pozuelo deze zestiende finale met een vrije trap - was het een voorzet? - in de winkelhaak. De Roemenen moesten nog tweemaal scoren, maar een volwassen Racing Genk kwam niet meer in de problemen.