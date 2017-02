WK-muze doet pikante belofte die Mexicaans voetbal op slag pak populairder zal maken in Europa

Door: redactie

23/02/17 - 19u00

© afp.

De Mexicaanse Liga LX is de competitie die buiten Europa het meeste volk trekt. Met een gemiddelde van ruim 48.000 toeschouwers per wedstrijd deed topclub Monterrey vorig jaar zelfs beter dan ploegen als Chelsea, Liverpool en Tottenham. En als we de belofte van WK 2010-muze Larissa Riquelme horen, dan lijkt de kans ons groot dat de Liga LX ook in Europa aan populariteit zal winnen.