"Foto's onder de douche? Wij plagen elkaar met shampoo"

Nee, ze schamen zich niet voor hun blote lichaam en er zou eens iemand moeten durven een foto te nemen, maar toch douchen jonge voetballers zich allemaal in hun onderbroek, zo bleek gisteren bij enkele Limburgse jeugdploegen. Waarom? Daarom. "Een beetje vreemd is het wel, ja. En dat gedoe met die handdoek altijd is ook 'klote'."

Vroeger was het de gewoonste zaak ter wereld. Na de voetbaltraining kleren uit en onder de douche. Om ter snelst, want de laatste had grote kans op koud water. En wie z'n onderbroek aanhield, werd uitgelachen. De pispaal van de ploeg. Iets - of beter gezegd niets - te verbergen misschien?



Maar tijden veranderen en nu is degene die zich nog in z'n adamskostuum wast de grote uitzondering, zo bleek uit een rondvraag die gisteren in deze krant stond. Omdat jongeren steeds meer gêne voelen om zich voor hun ploegmaats te kijk te stellen, maar ook uit zelfbescherming. Want met een smartphone is een foto als de bliksem gemaakt en niemand wil voor de eeuwigheid in z'n blootje op het internet staan te blinken.



