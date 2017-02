Gedrag Balotelli te slecht voor selectie nationale ploeg

Egon Van Nijverseel

21/02/17

Als Mario Balotelli ooit nog geselecteerd wil worden voor de Italiaanse nationale ploeg, dan zal hij zijn zelfdiscipline moeten verbeteren. De spits van Nice verzamelde dit seizoen al drie rode kaarten.

Gabriele Oriali, manager van het Italiaanse nationale elftal, vertelt dat Balotelli's gebrek aan discipline tegenstrijdig is met hun ethische gedragscode. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat ze hem opnieuw niet selecteren. Balotelli werd dit seizoen al drie keer uitgesloten na een discussie met de scheidsrechter. "Er zijn enkele duidelijke regels die gerespecteerd moeten worden", aldus Oriali. "De kans op een terugkeer ligt volledig bij Mario zelf."



De coach van de nationale ploeg, Gian Piero Ventura, heeft gezegd dat hij met Balotelli gaat praten over een eventuele terugkeer bij 'La Squadra Azzurra'. Balotelli heeft 33 caps en 13 goals op zijn naam staan bij Italië, maar werd voor het laatst geselecteerd tijdens het WK in 2014.