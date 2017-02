Broos kandidaat-bondscoach bij Zuid-Afrika (en dat zorgt voor heibel in Kameroen)

Rudy Nuyens

Hugo Broos is kandidaat om bondscoach te worden bij Zuid-Afrika. Na toernooiwinst met Kameroen op de Africa Cup heeft onze landgenoot een aantal aanbiedingen gekregen, maar via manager Gino Laureyssen stelde hij zelf zijn kandidatuur bij Zuid-Afrika. Daar zoeken ze een opvolger voor Shakes Mashaba. Broos heeft nog een contract voor één jaar bij Kameroen. "We hebben deze week zijn CV naar de CEO van de Zuid-Afrikaanse bond gestuurd", zegt Laureyssen aan 'Kick.Off.com'.



"Zeg niet neen"

"Hij heeft het maximum bereikt met dat team, de uitdaging bestaat er nu in uit te kijken naar een nieuw project." "In Kameroen is hier al heibel over ontstaan, maar er is voorlopig niks", reageert Hugo Broos. "Laureyssen heeft me gevraagd of ik coach van Zuid-Afrika wil worden, hij heeft mijn kandidatuur verstuurd en daar blijft het voorlopig bij. Ik zeg niet dat ik 'neen' zeg tegen Zuid-Afrika, maar er moet eerst een concreet voorstel zijn en dat is er voorlopig niet. Dat ze maar een voorstel doen, dan zien we wel."