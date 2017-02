Scheidsrechter Clattenburg versiert 'transfer' naar Saoedi-Arabië

Egon Van Nijverseel

16/02/17 - 15u31 Bron: Belga

© afp.

Engels Topscheidsrechter Mark Clattenburg maakt een opmerkelijke overstap. Hij zal geen wedstrijden meer fluiten in de Premier League en wordt hoofd scheidsrechterszaken in Saoedi-Arabië. Hij neemt daar de taken van Howard Webb over.

"We wensen Mark Clattenburg al het beste bij de voorbereiding voor zijn overstap naar Saoedi-Arabië", zei de Engelse scheidsrechtersbond in een statement. "Mark is een talentvolle scheidsrechter en was een fantastische troef voor het Engelse voetbal. We hopen dat hij een inspiratiebron is geweest voor toekomstige scheidsrechters."



De 41-jarige Clattenburg is een van de absolute toppers onder scheidsrechters. In 2016 floot hij zowel de finale van de Champions League tussen Real en Atletico Madrid als de eindstrijd op het EK tussen gastland Frankrijk en Portugal. Tijdens dat toernooi leidde Clattenburg ook België-Italië (0-2).



Eind vorig jaar liet de Engelsman al verstaan dat hij een aanbod uit China overwoog. Nu verlaat hij dus de Premier League om in Saoedi-Arabië aan de slag te gaan. Wat zijn precieze takenpakket zal inhouden, is nog onduidelijk.