Weiler wil roteren en dat vindt Tielemans niet erg: "Keuzes trainer respecteren"

15/02/17 - 15u40 Bron: Belga

Zondag was Youri Tielemans nog goed voor een doelpunt en een assist in de topper tegen Zulte Waregem. Ook vanavond in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League tegen Zenit Sint-Petersburg wil hij zich opnieuw tonen. Als hij tenminste mag spelen, want coach Weiler heeft aangegeven dat hij wel eens zou kunnen roteren.

Tielemans was dit seizoen in de competitie al goed voor acht doelpunten en zes assists. In de Europa League trof hij al vier keer raak en gaf hij één beslissende pass. "Ik voel me inderdaad goed", aldus Tielemans. "Soms speelt de vermoeidheid onbewust een rol, maar ik denk niet dat je dat ziet op het veld. De trainer vraagt me dit seizoen om hoger te spelen. Ik kom dus sneller in de zestien en kan zo makkelijker scoren en beslissend zijn."



Of hij tegen Zenit zal starten, weet de Brusselse youngster nog niet. "Maar dat stoort me niet", reageert Tielemans kalm. "De trainer maakt zijn keuzes en het is aan ons om die te respecteren. De spelers op de bank hebben evenveel kwaliteiten als die op het veld. Tegen Zenit zullen we iedereen nodig hebben, het wordt een belangrijke match. Zenit is een zeer solide ploeg, met ook voldoende individuele klasse. Het zal zeker niet makkelijk worden, maar we gaan ons uiterste best doen."