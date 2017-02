In het spoor van 'ridder' Hugo Broos: "Van de spits willen we een baby, met 'Ugo Bros' willen we trouwen"

Door: Benoit De Freine en Dietert Bernaerts

11/02/17 - 06u00

De flamboyante presidentsvrouw Chantal Biya gaat maar wat graag op de foto met Hugo Broos en de cup. © Benoit De Freine.

video Het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter, zondag aan het eind van de finale van de Afrika Cup, bleek het startsein voor de meest waanzinnige week uit het leven van Hugo Broos (64). Wij stonden op de eerste rij in het 'zottekeskot', tussen een massa uitzinnige Kameroeners. "Ugo Bros est un héros national, hij is een nationale held."

"We willen een kind van Aboubakar, maar met 'monsieur Ugo' willen we trouwen. Dat-ie al een vrouw heeft in België...? Geen bezwaar."



Het is woensdagnamiddag en de loden zon boven Yaoundé doet een paar potjes tegelijk overkoken. Langs de kant van de weg staan tienduizenden, misschien wel honderdduizenden Kameroeners te wachten op de doortocht van de Ontembare Leeuwen, zoals de nationale voetbalploeg wordt genoemd. Les Lions Indomptables hebben zondagavond in buurland Gabon de finale gewonnen van de Afrika Cup door favoriet Egypte met 2-1 te verslaan. Vijftien lange jaren heeft Kameroen - één van de voetballanden bij uitstek in Afrika - moeten wachten op een trofee. Vandaag zullen spelers en staf 'la coupe' tonen aan het volk. Ze doen dat in open jeeps, een soort pausmobielen zonder kogelwerend glas.



Voor een groepje vrouwelijke fans langs de kant van de weg is het duidelijk: Vincent Aboubakar, de spits die de winnende goal scoorde, mag bij hen een kleine sjotter komen verwekken. Maar trouwen willen ze met onze 64-jarige landgenoot. "Hij is misschien grijs, maar ook zeer wijs. Wat zou ik het fijn vinden om zijn wil te gehoorzamen." Nou.



