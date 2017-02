Vergeet de WAG, hier is de MAB: "Tessa maakt mijn droom waar"

Door: redactie

10/02/17 - 05u20

© henk deleu.

Vergeet de WAG, hier is de MAB! Mathias Deveugele (24) viel woensdag, tussen al die vrouwen ván, geen klein beetje op aan de zijde van 's lands eerste Gouden Schoen voor dames, Tessa Wullaert (23). "Ik stond daar als mijnheer Wullaert en dat voelde goed, want ik kijk enorm naar haar op", zegt Mathias, zelf voetballer. "Ik ben geen prof geworden, zij maakt die droom waar."

Mathias Deveugele: geboren en getogen in Kuurne, kakkernestje uit een gezin met vier kinderen, student communicatiemanagement, voetballer bij eersteprovincialer KSC Wielsbeke. En, sinds hij woensdag voor het eerst op de rode loper verscheen aan de zijde van Tessa Wullaert, aanvalster van Wolfsburg én Red Flame, officieel een MAB (Men And Boyfriends). "Ik gebruik die term ook, ik denk zelfs dat ik hem heb uitgevonden", lacht Mathias, thuis bij zijn ouders, waar hij nog altijd woont. "In Wielsbeke, waar Tessa vandaan komt, lachen ze daar soms mee. Zelfs mijn familie maakt er grapjes over: 'Gij zijt de WAG (Wives And Girlfriends, red.) van Tessa!' En dan antwoord ik altijd: 'Nee, ik ben haar MAB (lacht)." Sinds 4 juli 2015 vormt hij een koppel met zijn knappe Red Flame. Exact één dag nadat ze elkaar voor het eerst ontmoet hadden in de Carré in Willebroek. "Het was liefde op het eerste gezicht, bij allebei", zegt hij. "Een gemeenschappelijke vriend had ons meegenomen naar die dancing en het klikte meteen tussen ons. Ik had Tessa voordien nog nooit gezien. Ja, al eens op tv en in de krant. Ik wist dus dat ze voetbalde, maar ik kende haar niet persoonlijk. 's Anderendaags stond ik al in Wielsbeke aan haar deur, en sindsdien zijn we samen. Ruim één jaar en zeven maanden, intussen."

Langeafstandsrelatie

Het jonge stel heeft nooit iets anders dan een langeafstandsrelatie gekend. Want vier dagen nadat het 'aan' was, vertrok Tessa naar Wolfsburg. "We wisten dat zo'n relatie verre van makkelijk zou zijn. Er zit 600 kilometer tussen ons in. Toch hebben we dat risico allebei willen nemen. Ik reis gemiddeld één keer per maand voor een dag of vier naar haar, in België zien we elkaar als Tessa in het land moet zijn voor de Red Flames. Het is altijd heel intens en dikke liefde als we elkaar zien, maar: we moeten elkaar natuurlijk ook veel missen. Gelukkig bestaat er FaceTime. Zo kijken we heel vaak samen naar een film of serie, met allebei onze telefoon naast de computer, zodat we elkaars gezicht zien. En maar commentaar geven dan."



En ja, hij geeft het toe: voordat hij Tessa kende, had ook Mathias - zoals veel mannen - vooroordelen over damesvoetbal. Het hele verhaal leest u in onze Pluszone. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.