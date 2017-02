Nu ook officieel: Wullaert verlengt bij Wolfsburg

Door: Pieter-Jan Calcoen

Niets dan goed nieuws voor Tessa Wullaert (23) tegenwoordig. Nadat de aanvalster van de Red Flames gisteren de eerste Gouden Schoen voor vrouwen won, heeft ze nu ook haar contract bij haar Duitse club Wolfsburg verlengd. Wullaert ligt nu tot 2018 vast bij de Europese topclub. In haar eerste seizoen in Duitsland zat de spits veelal op de bank, maar intussen heeft de West-Vlaamse zich aangepast aan het niveau en biedt ze meer dan een meerwaarde voor het team. Wullaert speelde in België eerder voor onder meer Zulte Waregem, Anderlecht en Standard.