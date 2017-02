Zoon van Brazilaanse legende Rivaldo wil carrière herlanceren in Roemenië

Lander Verhoeven

8/02/17 - 11u35

Rivaldinho © Twitter FC Dinamo.

Rivaldinho, de zoon van Rivaldo, tekent een contract van 3,5 jaar bij het Roemeense Dinamo Boekarest. De 21-jarige Braziliaan hoopt even succesvol te worden als zijn vader.

Rivaldo was een aanvallende middenvelder die furore maakte bij Barcelona. Hier won hij twee landstitels en in 1999 werd hij Europees- en Wereldvoetballer van het jaar. Ook als international schitterde hij met onder meer WK winst in 2002. Nu wil zijn zoon Rivaldinho hetzelfde parcour als zijn vader afleggen. Al lijkt dit niet via een leien dakje te gaan. De speler is met Dinamo Boekarest immers al aan zijn vijfde ploeg in twee jaar toe.