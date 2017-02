Sabine Vermeiren

© reuters.

video Koning van de Ontembare Leeuwen, Messias voor de supporters, held voor het volk. Hadden de Kameroeners hem gisteren kunnen drágen van de luchthaven tot zijn hotel, ze hadden het gedaan. In de plaats kreeg Hugo Broos een triomftocht door hoofdstad Yaoundé - typisch Afrikaans: in complete chaos maar wát een feest. "Een gekkenhuis hier! Hoor je ze kloppen op de bus? Fantastisch!"

Al op het tarmac zijn we 'gezegend' door twee waterkanonnen. We voelden direct: dit wordt niet normaal. Overal mensen. Rijen van tien meter dik. Supporters die de voorruit kussen omdat ze de beker zien. Vrouwen met huwelijksaanzoeken langs de kant van de weg. Waanzin Sven Vandenbroeck, de assistent van Broos Hugo Broos met Sebastien Siani. © rv.

Dat er vreugdetaferelen zouden zijn: ja, tuurlijk. Kameroeners zijn zót van voetbal, en als de Ontembare Leeuwen na 15 jaar nog eens de Africa Cup winnen, geeft dat alle ingrediënten voor een volksfeest, de klok rond en desnoods nóg eens. Maar hoe Hugo Broos (64) en z'n fêterende team gisteren onthaald werden in hoofdstad Yaoundé, was nog van een andere orde. Er was ingecalculeerd: een halfuur om van aan de luchthaven naar het hotel te geraken. Een traject van 27 kilometer. Maar na vier uur was de bus gisteren amper opgeschoven.



Helemaal vooraan in die bus: coach Hugo Broos. Achter hem: z'n Leeuwen, die zondag het land naar de titel speelden. Links, rechts, voor, achter en óp de bus: uitzinnige supporters. Wat verderop in de colonne: twee waterkanonnen, een heleboel politievoertuigen en een aantal legerjeeps. "Waanzin hier! Echt megacrazy!" Arnaud Sutchuin, tegenwoordig middenvelder bij het Schotse Heart of Midlothian, maar ooit nog middenvelder bij een paar Brusselse clubs en gisteren óók op de bus, gaf er aan de telefoon graag tekst en uitleg bij. "De mensen worden zot hier! Iedereen loopt mee. Er is geen doorkomen aan."



"Eigenlijk wisten we het al toen ons vliegtuig Kameroense bodem raakte", zegt Sven Vandenbroeck, de Belgische assistent van Hugo Broos. "Al op het tarmac zijn we 'gezegend' door twee waterkanonnen. We voelden direct: dit wordt niet normaal. Overal mensen. Rijen van tien meter dik. Supporters die de voorruit kussen omdat ze de beker zien. Vrouwen met huwelijksaanzoeken langs de kant van de weg. Waanzin."



Oók in de bus: Sébastien Siani van KV Oostende. "Ongelooflijk, hoeveel volk hier staat. Zelfs onder politiebegeleiding schieten we niets op. Dat is hier een gekkenhuis. Iedereen gaat uit de bol. Hoor je ze zingen en kloppen op de bus? Fantastisch."



