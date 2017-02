Broos als held ontvangen in Kameroen na ongeziene busrit van meer dan drie uur

Door: redactie

6/02/17 - 21u38

© Nsom Engolo Etienne.

Voor het eerst in vijftien jaar loodste hij Kameroen gisterenavond naar een prijs. Vandaag vloog de delegatie terug naar Kameroen en wachtte er Hugo Broos en zijn manschappen in Yaoundé een onvergetelijke huldiging. Over een traject van enkele tientallen kilometers deed de bus door de zee van mensen er uiteindelijk meer dan drie uur over om het centrum van Yaoundé te bereiken (normaal zo'n halfuurtje). Zelfs de politie moest meerdere malen ingeschakeld worden om de weg vrij te maken zodat de spelersbus kon verder rijden.



"Hugo Broos zal snel weten hoe we in Kameroen feest vieren. Als hij wil kan hij dagen aan een stuk dansen", zei de Kameroense WK-legende Roger Milla (64) gisteren. Die woorden lijken inderdaad waarheid te zullen worden.