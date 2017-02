Waarom 6 van de 10 genomineerden voor de Gouden Schoen voor vrouwen in het buitenland spelen

Door: Pieter-Jan Calcoen

2/02/17 - 05u55

Janice Cayman en Tessa Wullaert. © belga.

De naam bedriegt: de Belgische Super League is in vrije val. En dus spelen maar liefst zes van de tien genomineerden voor de Gouden Schoen voor vrouwen in het buitenland. Ingrid Vanherle trekt aan de alarmbel: "We moeten onze competitie opwaarderen."

Meer dan de helft van de Red Flames voetbalt buiten België. Eén van hen is Tessa Wullaert. De spits ruilde Standard in voor Wolfsburg, een Europese topper - vorig seizoen haalden de Duitsers nog de finale van de Champions League. "Het verschil in professionalisme is enorm", vertelt Wullaert vanop oefenkamp in Portugal. "Zo trainen we veel langer dan bij Standard destijds - tot twee uur per sessie - en blijf ik meestal na om individueel te werken." Zelfde verhaal bij Janice Cayman van Montpellier, die één keer per week specifieke aanvallerstraining krijgt. En niet van de eerste de beste: "We werken met Laurent Robert (een ex-international van Frankrijk, met een verleden bij onder meer Newcastle en PSG, red.)."



