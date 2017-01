TT: Boëtius als vervanger van Bailey? Club biedt 4 miljoen op flankaanvaller - Dimata grof wild in Europa

Door: redactie

Speelt Essevee sterkhouder kwijt? De nervositeit in het dossier rond Lukas Lerager (23) neemt toe. Bestuursleden van Zulte Waregem hebben signalen opgevangen dat Bordeaux vandaag mogelijk een nieuw bod wil doen op de Deense middenvelder. Mochten de Fransen meer dan 3,5 miljoen euro bieden, dan is Essevee verplicht om de sleutelspeler te laten gaan - dergelijke sommen kan het simpelweg niet weigeren. Eerder wimpelde de fusieclub 3 miljoen af voor Lerager. Lees ook

Nieuws: #Essevee vreest dat #Bordeaux vandaag een niet te weigeren bod doet op sterkhouder Lerager. Als dat er effectief komt, is hij weg. — Pieter-Jan Calcoen (@PJCalcoen) Tue Jan 31 00:00:00 MET 2017

Badji niet naar Roda JC Stéphane Badji heeft nog steeds geen nieuwe club gevonden. De tijd dringt, met de transferdeadline die vanavond verstrijkt. Roda JC toonde gisteren interesse, maar bij de Eredivisieclub is hij intussen geen optie meer. De club van coach Yannis Anastasiou (ex-Anderlecht) was op zoek naar een breekijzer op het middenveld en werd attent gemaakt op het profiel van de Senegalees, maar haalde uiteindelijk Mohamed El Makrini voor die positie. © photo news.

Cyriac verlaat KV Oostende Gohi Bi Cyriac (26) trekt na achttien maanden de deur in Oostende achter zich dicht. De Ivoriaanse spits maakte gisteren zijn kastje leeg en zet vandaag zijn handtekening bij een nieuwe club. Cyriac trainde in de namiddag nog mee op De Schorre, maar stapte niet op de bus richting Maasmechelen, waar KVO sinds gisteravond op afzondering is.



Cyriac voert sinds gisteren onderhandelingen met een nieuwe club, mogelijk in het Midden-Oosten, in Frankrijk of in Duitsland. Terwijl de centrumspits vorig seizoen met 14 competitiegoals topschutter van KVO werd, verzamelde hij dit jaar als doublure voor Dimata slechts vier goals. Oostende betaalde in de zomer van 2015 ongeveer 1,5 miljoen euro aan Anderlecht voor Cyriac. De kustploeg hoopt dit bedrag nu te recupereren. © belga.

Europese clubs in de rij voor Dimata, maar... Hij is pas 19 jaar oud en heeft slechts evenveel competitiematchen op de teller, toch staan de Europese clubs in de rij voor Landry Dimata. De centrumspits genoot voor zijn overgang van Standard naar KVO al de interesse van het Duitse Wolfsburg en die is nog niet bekoeld. Naast Wolfsburg zijn er nog andere clubs in de Bundesliga geïnteresseerd, alsook enkele ploegen uit Engeland en Frankrijk. Dimata verzekerde gisteren evenwel dat hij minstens tot de zomer in Oostende blijft, al is het vanaf dan wellicht onbegonnen werk voor Oostende om de rijzende ster nog te houden. Dimata scoorde tot dusver acht keer en mag daarmee tot de revelaties van onze competitie gerekend worden. © photo news.

Club gaat nog steeds vol voor Ben Haim Het is Club menens om alsnog Tal Ben Haim (27) los te weken bij Maccabi Tel Aviv. De Bruggelingen verhoogden hun bod op de Israëlische flankaanvaller tot liefst 4 miljoen euro, een som die ze in het verleden enkel nog maar neerlegden voor Koen Daerden (in 2006 overgenomen van RC Genk) en Hans Vanaken (in 2015 overgenomen van Lokeren). Daar zou nog eens 500.000 euro kunnen bijkomen indien Club straks kampioen speelt, al is dat nog onderwerp van discussie. Zeker is dat er 20% van de som bij een eventuele doorverkoop naar Maccabi zou gaan. De speler zelf hoopt nog altijd vurig dat de transfer vandaag wordt afgerond en ook Maccabi lijkt de deur toch steeds meer open te zetten voor een vertrek. Overigens kwam Ben Haim gisteravond gewoon in actie op het veld van Maccabi Haifa.



Omdat de uitkomst de voorbije dagen zeer onzeker was, zocht blauw-zwart wel alternatieven. Zo werd gepolst naar Benjamin Verbic (23) van Champions Leaguetegenstander Kopenhagen, maar die zou te duur zijn. Ook de naam van Zakaria Bakkali (21) dook op. De jonge Belg mag weg bij Valencia en zat gisteren niet eens in de selectie tegen Las Palmas, maar dat gerucht werd niet bevestigd. © photo_news.