Deadline Day: Club haalt in extremis Roemeense flank - Cyriac kiest voor Fulham - Kara wil geen clash met paars-wit

Transfertalk De nu al befaamde kreet 'DeadlineDay' doet vandaag weer zijn intrede. Nog 24 uur hebben de meeste landen in Europa de kans spelers binnen te hengelen, te verkopen of te (ver)huren. Ontploft de transfermarkt vandaag nog of zet de trend van een redelijk rustige maand op de laatste dag door? Mis niets in ons liveblog!

Rotariu naar Club Brugge

Niet de Israëliër Tal Ben Haim, maar wel de Roemeen Dorin Rotariu is de nieuwe flankaanvaller van Club Brugge. De 21-jarige winger komt over van Dinamo Boekarest en tekende een contract voor 3,5 jaar in Jan Breydel.

"Rotariu speelt sinds 2012 voor Dinamo Boekarest. In 147 officiële wedstrijden voor de Câinii Rosii scoorde Dorin 30 doelpunten en gaf hij 21 assists. Dit seizoen staat de teller al op 6 treffers. De linksvoetige rechtsbuiten is Roemeens international", staat te lezen op de website van Club Brugge. Met de komst van Rotariu is het huiswerk van blauw-zwart af. Lees ook

Ben Haim niet naar Club Brugge

Tal Ben Haim (27) blijft bij Maccabi Tel Aviv en komt niet naar Club Brugge. Dat bevestigt zijn makelaar Dudu Dahan. De Bruggelingen hadden hun bod op de Israëlische flankaanvaller tot liefst 4 miljoen euro verhoogd, een som die ze in het verleden enkel nog maar neerlegden voor Koen Daerden (in 2006 overgenomen van RC Genk) en Hans Vanaken (in 2015 overgenomen van Lokeren). © photo_news. Tal Ben Haim (r) © photo news.

Ighalo trekt voor 23,3 miljoen naar Chinese club

Jong talent Scamacca van PSV naar Sassuolo

Union roert zich

Ajax tast in portefeuille

Ajax heeft de transfer van de Braziliaanse aanvaller David Neres officieel bevestigd. De 19-jarige Braziliaanse buitenspeler tekent voor 4,5 jaar in Amsterdam. Ajax betaalt Sao Paulo twaalf miljoen euro dat via bonussen op kan lopen tot vijftien miljoen euro. OFFICIEEL | Ajax contracteert David

© reuters. Sirigu van PSG naar Osasuna

Salvatore Sirigu, de Italiaanse doelman van Paris Saint-Germain, trekt op huurbasis naar Osasuna. De 30-jarige Sirigu komt over van Sevilla waar hij sinds deze zomer op uitleenbasis speelde. Sirigu hoopt bij Osasuna, pas negentiende en voorlaatste in de Primera Division, zijn carrière nieuw leven in te blazen. Bij Sevilla zat hij op een zijspoor nadat hij ook al bij PSG niet meer aan spelen toekwam.



De Italiaan, bij La Squadra Azzurra de doubloure van Gianluigi Buffon, werd de afgelopen transferperiode ook in verband gebracht met Anderlecht. Paars-wit recruteerde uiteindelijk Ruben Ivan Martinez Andrade van Deportivo La Coruna. © ap.

Standard huurt drie Congolezen

Standard heeft een akkoord bereikt met de Congolese club TP Mazembe over de uitleenbeurten van Merveille Bokadi, Jonathan Bolingi en Christian Luyindama. Hun overgang kadert in een samenwerking tussen beide teams. Bokadi, een 24-jarige middenvelder, en Bolingi, een 22-jarige aanvaller, speelden de afgelopen maand met de Democratische Republiek Congo op de Africa Cup. De 23-jarige Luyindama moet de verdediging van de Rouches versterken. Merveille Bokadi (rechts) in duel met Emmanuel Adebayor van Togo. © afp.

Op de laatste dag van de wintertransferperiode heeft KV Oostende spits Gohi Bi Cyriac tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Engelse tweedeklasser Fulham, met aankoopoptie. Dat heeft het nummer elf uit de Championship bekendgemaakt.



De 26-jarige Ivoriaan kwam in de zomer van 2015 over van recordkampioen Anderlecht. Daarvoor speelde hij voor Standard en, in eigen land, voor ASEC Mimosas. Vorig seizoen was Cyriac met 14 competitiedoelpunten nog topschutter bij KV Oostende. Dit seizoen trof hij als doublure voor Dimata vier keer raak in de Jupiler Pro League en scoorde hij driemaal in de Beker van België.



Ook Muyters' transfer is rond

Doelman Tom Muyters zet zijn voetbalcarrière voort bij het Turkse Samsunspor. Dat maakte het Nederlandse Excelsior Rotterdam, de club waar Muyters sinds 2015 keepte, zopas bekend. De 32-jarige Muyters speelde dit seizoen zeventien opeenvolgende duels voor Excelsior, maar verloor zijn basisplaats aan Warner Hahn, die begin deze maand gehuurd werd van Feyenoord. Onze landgenoot had in Rotterdam nog een contract tot deze zomer, maar club en speler besloten dit in onderling overleg stop te zetten zodat dat Samsunspor, zeventiende in de Turkse tweede klasse, hem transfervrij kon overnemen.



De Marokkaanse aanvaller Omar El Kaddouri verlaat Napoli voor Empoli. De 26-jarige El Kaddouri heeft een contract getekend tot juni 2021. Een transferbedrag werd niet meegedeeld. El Kaddouri werd geboren in België en kreeg zijn jeugdopleiding bij Diegem Sport en Anderlecht. Nog voor zijn achttiende verjaardag trok hij naar Italië. Na omzwervingen in de lagere reeksen verkaste hij in augustus 2012 naar Napoli. Maar dit seizoen kwam de spits, die tussendoor ook al twee jaar aan Torino werd uitgeleend, nog maar weinig aan spelen toe in het team van Dries Mertens.



El Kaddouri telt 26 selectie bij de Marokkaanse nationale ploeg. Hij maakte deel uit van de Marokkaanse selectie die op de Africa Cup uitgeschakeld werd in de kwartfinales. In het verleden verzamelde El Kaddouri ook twee caps voor de Belgische beloftenploeg. © belga.

© belga. Taravel volgt voorbeeld Perbet

Essevee rond met Mühren

Zulte Waregem en AZ hebben de transfer van de Nederlandse aanvaller Robert Mühren afgerond. Dat kondigden de Alkmaarders aan op hun website. Mühren tekende aan de Gaverbeek een overeenkomst voor 4,5 seizoenen. De spits is de neef van voormalig topvoetballers Gerrie en Arnold Mühren. De 27-jarige Mühren kon bij AZ niet op een basisplaats rekenen en mocht daarom vertrekken van de Alkmaarders.



"Robert heeft bij ons een goede periode gehad en stelde zich altijd netjes, correct en professioneel op", legde directeur voetbalzaken van AZ, Max Huiberts, uit. "Ook toen hij niet speelde. Dan ben je toch eerder geneigd mee te werken als zo'n speler een kans krijgt. Zulte Waregem is een bijzondere club met een heel goede trainer." Mühren kwam in twee jaar AZ tot 67 wedstrijden, waarin hij 19 keer scoorde. Voordien speelde hij in de Nederlandse tweede klasse bij FC Volendam. © Pro Shots.

Perbet blijft in Gent

Jérémy Perbet (32) blijft een speler van AA Gent, ondanks een gebrek aan speelkansen. De Franse aanvaller, twee keer topschutter in België, wil zich naar eigen zeggen weer in het team knokken bij de Buffalo's. "Ik ben gelukkig dat ik blijf. Ik wil successen boeken met Gent en mijn plek in het team heroveren", aldus Perbet. De voorbije dagen zag het ernaar uit dat de spits alsnog zou vertrekken. I am very happy to stay in Gent.

I want to be successful with the Buffalos and win my place in the team.

Hamit Altintop naar Darmstadt

Darmstadt heeft de komst van de Turkse middenvelder Hamit Altintop afgerond. Altintop was een vrije speler, nadat zijn contract bij Galatasaray in januari ontbonden werd. De 34-jarige Altintop verdedigde de kleuren van diverse topclubs. Na passages bij Schalke 04 (2003-2007), Bayern München (2007-2011), Real Madrid (2011-2012) en Galatasaray (2012-2017) strijkt hij nu neer bij Darmstadt, momenteel laatste in de Bundesliga met slechts negen punten na achttien speeldagen. Torsten Frings, coach van Darmstadt, is verheugd met de komst van Altintop. "Dat een dergelijke speler naar Darmstadt wil komen, is fantastisch. Met zijn ervaring wordt het mogelijk het onmogelijke te bereiken en ons alsnog te redden." © ProShots.

Berbatov weer naar Premier League?

Ook Dimitar Berbatov lijkt zijn geluk weer te gaan beproeven in de Premier League. De 36-jarige Bulgaar staat op het punt om een contract te tekenen bij West Ham United, melden Bulgaarse media. Berbatov zit zonder club na een jaar in Griekenland bij PAOK Saloniki en liet al weten heel graag terug naar Engeland te gaan. Hij scoorde in het verleden zijn doelpunten voor Tottenham Hotspur, Manchester United en Fulham. © reuters.

Anderlecht-flop wordt ploegmaat van Benteke

Een transfer naar de Premier League is wellicht niet meer aan de orde voor Kara. De Senegalese verdediger heeft op Twitter laten weten zijn contract bij Anderlecht te zullen respecteren. "Ik wil geen clash. Ik ben een profspeler en tot dusver heb ik al mijn overeenkomsten nageleefd (...) Ik geef me iedere match 300 procent voor Anderlecht. Ik hou van de club en zijn supporters." © photo news. © Photonews.

Nieuwe uitgaande transfer bij Rouches

Defour krijgt er een concurrent bij met Westwood Ashley Westwood komt over van Aston Villa en tekent bij Burnley. De middenvelder is een rechtstreekse concurrent voor onze Rode Duivel Steven Defour. De 26-jarige Engelsman zou voor ongeveer 5 miljoen pond (5,8 miljoen euro) gehaald zijn. Burnley Football Club is delighted to announce the signing of @ARWesty15.



Utrecht praat met Mmaee

FC Utrecht is in gesprek met Standard Luik over de verhuur van spits Ryan Mmaee. De 19-jarige spits komt mogelijk naar stadion Galgenwaard, maar of de deal vandaag rondkomt is nog onduidelijk. In principe is Mmaee een versterking voor Jong Utrecht. Utrecht raakte aanvallend Kristoffer Peterson kwijt aan Heracles Almelo. © belga.

Belg Tom Muyters vindt onderdak in Turkse tweede klasse Doelman Tom Muyters verlaat Excelsior en gaat transfervrij naar het Turkse Samsunspor. De 32-jarige Belg zat door de komst van Warner Hahn de laatste tijd meer op de bank dan hem lief was. Hierdoor gaat hij nu op zoek naar een basisplaats in de Turkse tweede klasse. © anp.

Zebli tekent in Genk Nadat Pierre Desiré Zebli afgelopen vrijdag al slaagde in zijn medische tests bij Racing Genk, zijn beide partijen vandaag ook effectief tot een overeenkomst gekomen. Enkele de administratieve kant van de overgang moet nog afgerond worden, maar de Ivoriaans/Italiaanse middenvelder die overkomt van Perugia onderschreef in de Luminus Arena wel al een contract voor 4,5 seizoenen.



Lucas Schoofs (AA Gent) naar OHL .@KAAGent stalt Lucas Schoofs halfjaar bij @ohl_official (1B). Middenvelder moet speelminuten maken. Deal bijna rond. (met @NielsVleminckx) — Niels Poissonnier (@niels_27) Tue Jan 31 00:00:00 MET 2017 AA Gent leent Lucas Schoofs (20) uit aan OH Leuven. De middenvelder van de Buffalo's moet het komende halfjaar speelminuten zien te verzamelen in 1B, want in de Arteveldestad lukte dat niet. Schoofs, die vorige zomer overkwam van Lommel United, kon nooit opboksen tegen de grote concurrentie. OHL bedong geen aankoopoptie.



"Ook Van Holsbeeck wil Kara houden" De kans dat Kara Mbodj vertrekt bij Anderlecht was al eerder klein, maar lijkt met de minuut nog kleiner te worden. Terwijl we achter de schermen hoorden dat het vooral sterke man Alexandre Van Damme was die samen met coach Weiler de verdediger niet wilden laten gaan en manager Herman Van Holsbeeck wel bereid was om te luisteren, wordt dat laatste bij paars-wit ontkend. "Van Holsbeeck wil hem net houden", laat Anderlecht onze redactie weten. Einde transferverhaal voor de Senegalees? Hij wordt morgen gewoon op training verwacht bij paars-wit. © photo news.

Musonda blijft bij Chelsea Charly Musonda Junior (20) maakt het seizoen zo goed als zeker vol bij Chelsea. Hij wordt de vierde Belg in de A-kern van 'The Blues'. In Londen klinkt het dat de belofteninternational niet meer zal vertrekken op huurbasis, tenzij er een aantrekkelijk laat voorstel binnen rolt.



Badji naar Moeskroen? Stephane Badji mag zoals geweten vertrekken bij Anderlecht, maar de bestemming van de Senegalees blijft voorlopig onbekend. Moeskroen ontkent dat de bonkige middenvelder van paars-wit een optie is, maar volgens onze informatie staat die toch dicht bij een uitleenbeurt. © photo news.

Ook Bolat vindt onderdak Sinan Bolat zal de rest van het seizoen volmaken bij Arouca. Dat kondigde de nummer elf uit de Portugese eerste klasse vandaag aan op Facebook. Arouca huurt Bolat van topclub FC Porto. De 28-jarige Bolat is een Turk met Belgische roots en kreeg zijn opleiding bij Racing Genk. Hij slaagde er in Limburg echter niet in door te breken en vertrok in 2008 dan maar naar rivaal Standard. In Luik was Bolat vier seizoenen titularis, tot hij in zijn laatste seizoen door contractperikelen zijn basisplaats verloor.



Bolat trok in 2013 naar Porto, maar zou in het Drakenstadion geen enkele wedstrijd spelen. De Portugese topclub leende hem achtereenvolgens uit aan Kayserispor (2014), Galatasaray (2014-2015), Club Brugge (2015-2016) en CD Nacional (2016). Bij die laatste club, de voorlaatste in de Portugese Primeira Liga, kwam hij in de heenronde in slechts één bekerwedstrijd in actie. © photo news.

Serviër voor Kortrijk KV Kortrijk heeft de aanvallende middenvelder Jovan Stojanovic aangetrokken. De 24-jarige Serviër zette zijn handtekening onder een overeenkomst tot eind 2020. Dat hebben de Kortrijkzanen vandaag bekendgemaakt. Stojanovic komt over van het Servische Vozdovac, waar hij 10 keer scoorde in 19 competitiematchen. In 2011 was hij aangesloten bij Cercle Brugge, dat hem voor een half jaar uitleende aan KSV Roeselare.



Standard haalt Malinees Standard blijft bijzonder actief in de laatste dagen en uren voor het sluiten van de transfermarkt. De volgende nieuwkomer bij de Rouches heet Moussa Djenepo, een 18-jarige Malinees die (mét aankoopoptie) gehuurd wordt voor de rest van het seizoen. De aanvallende middenvelder komt over van Yeelen Olympique, een Malinese voetbalacademie. "Moussa is een zeer veelbelovende jonge offensieve middenvelder", klinkt het bij technisch directeur Olivier Renard. "Met het oog op de toekomst zullen we nu de kans krijgen om Moussa de komende maanden te testen op voetbalvlak, maar ook op het vlak van zijn aanpassing aan een nieuwe omgeving. Nadien zullen we bekijken of we onze samenwerking zullen voortzetten."



Demba Ba (ex-Moeskroen) keert terug naar Besiktas © photo news. Welcome Back Home @dembabafoot #Be¿ikta¿ pic.twitter.com/6p5WfGypeY — Be¿ikta¿ JK English (@BesiktasEnglish) Tue Jan 31 00:00:00 MET 2017 De Senegalese aanvaller Demba Ba maakt de rest van het seizoen vol bij de Turkse landskampioen Besiktas. Dat maakte de club uit hoofdstad Istanboel vandaag bekend op haar website. Besiktas huurt de spits van zijn Chinese club Shanghai Shenhua. Het is de tweede keer dat de ex-spits van Moeskroen de kleuren van Besiktas zal verdedigen.



De in Frankrijk geboren en getogen Ba begon zijn carrière bij Rouen (2005-2006). Daarna volgden Moeskroen (2006-2007), Hoffenheim (2007-2011), West Ham United (2011), Newcastle United (2011-2013), Chelsea (2013-2014), Besiktas (2014-2015) en Shanghai Shenhua (2015-2017). Nu trekt Ba dus voor een tweede keer naar Besiktas, dat momenteel opnieuw aan de leiding staat in de Turkse Süper Lig. Bij Shanghai Shenhua moet Ba in de spits plaatsmaken voor de best betaalde voetballer op dit moment, de Argentijn Carlos Tevez. Tevez kwam in december over van Boca Juniors. © ap.

Ranocchia naar Hull Hull City heeft de Italiaanse verdediger Andrea Ranocchia tot het einde van het seizoen gehuurd van Internazionale. Dat maakten beide clubs vandaag bekend op hun website. De 21-voudig international heeft in Milaan ook nog maar een contract tot het einde van het seizoen. De 28-jarige Ranocchia streek in 2010 neer bij Inter, na eerder de kleuren te hebben verdedigd van Arezzo, Genoa en Bari. Bij de 'Nerazzurri' speelde Ranocchia al 175 wedstrijden, maar is hij ook al toe aan zijn derde uitleenbeurt. In zijn eerste seizoen verhuurde Inter Ranocchia aan Genoa, terwijl in de terugronde van vorig seizoen een uitleenbeurt aan Sampdoria volgde.



Standard stalt Farouk Miya bij Moeskroen Farouk Miya wordt voor de rest van het seizoen door Standard aan Moeskroen uitgeleend. Dat hebben beide clubs dinsdag bevestigd. De 19-jarige Oegandese aanvallende middenvelder gaat bij de rode lantaarn op meer speelminuten, er werd geen aankoopoptie in de overeenkomst opgenomen.



Halfbroer Bailey naar Westerlo Nadat Leon Bailey de overstap maakte van Racing Genk naar Bayer Leverkusen, heeft ook halfbroer Kyle zijn transfer beet. Craig Butler, de vader/voogd en tevens manager van de voetbalbroers, heeft via Facebook namelijk aangekondigd dat de jongste van de twee (die bij de beloften van Genk speelde) naar Westerlo verkast. De middenvelder tekent een beloftencontract en zal in eerste instantie met de Academie trainen. Hij tekent een contract tot het einde van het seizoen.

Nog versterking voor aanvallend compartiment Essevee Zulte Waregem heeft nogmaals toegeslagen op de transfermarkt. Na Jakob Andersen strijkt straks ook Robert Mühren neer aan de Gaverbeek. Hij komt over van het Nederlandse AZ en zal deze middag een contract ondertekenen dat hem 4,5 jaar aan de ploeg van Francky Dury bindt. Het nieuws werd ons intussen ook bevestigd door de fusieclub.



De aanvallende middenvelder/spits van AZ heeft al afscheid genomen van zijn ploeggenoten. Mühren (27) speelde tweeënhalf seizoen in Alkmaar en wist haast nooit voor lange tijd een basisplaats te veroveren. Toch kwam de Volendammer dit seizoen tot twaalf wedstrijden. Daarin scoorde hij zes keer. Afgelopen zomer ketste een overgang naar Israël nog af. TRANSFER: Robert Mühren vertrekt per direct naar Zulte Waregem (Bel). Hij tekent daar voor 4,5 jaar.



PSG verhuurt Jesé aan Las Palmas De Franse topclub Paris Saint-Germain heeft zijn Spaanse aanvaller Jesé Rodriguez voor de rest van het seizoen verhuurd aan de Spaanse middenmotor Las Palmas. Dat maakte de club, die gevestigd is op de Canarische Eilanden, vandaag bekend op haar website. Afgelopen zomer nam PSG Jesé nog over van Real Madrid voor zo'n 25 miljoen euro. Jesé, die zijn opleiding kreeg bij de Koninklijke, kon in de heenronde in het Parc des Princes nauwelijks potten breken. In 14 optredens - bijna allemaal invalbeurten - kwam de Spanjaard tot slechts twee goals.



STVV laat Koubemba naar CSKA Sofia gaan Kevin Koubemba verlaat STVV en gaat in Bulgarije aan de slag bij CSKA Sofia. Dat hebben de Kanaries vandaag bevestigd. Beide clubs hadden eerder al een akkoord bereikt, nu heeft ook de Congolese aanvaller een overeenkomst met zijn nieuwe werkgever gesloten. De 23-jarige Koubemba kwam begin augustus 2016 over van Lille en tekende toen een contract voor twee seizoenen (met één jaar optie). Bij de Truienaars kon hij echter niet veel speelminuten verzamelen. © photo news.

Adebayor vindt nieuwe club in Turkije De clubloze Emmanuel Adebayor heeft na een half jaar opnieuw een club gevonden. De Togolees tekent bij de Turkse revelatie Basaksehirspor een contract van 1,5 seizoen. Dat bevestigde de Turkse club dinsdag op Twitter. Voor de 32-jarige Adebayor wordt Basaksehirspor de achtste club in zijn carrière. Via FC Metz (2001-2003) en AS Monaco (2003-2006), kwam de Togolees in 2006 in de Premier League terecht. Daar verdedigde hij de kleuren van Arsenal (2006-2009), Manchester City (2009-2011), Tottenham (2011-2015) en Crystal Palace (2016). Tussendoor kwam hij in het voorjaar van 2011 ook enkele maanden uit voor Real Madrid.



Palace stelt contract Kara al op Crystal Palace hoopt vandaag nog steeds om de transfer van Kara Mbodj te realiseren. De Engelse club heeft zelfs al het contract voor de Senegalees helemaal opgesteld. Het enige dat nog ontbreekt, is de krabbel van Kara. Die kan er pas komen als er ook op clubniveau een akkoord is. Gisteren verwierp Anderlecht nog een bod van 12 miljoen euro van Crystal Palace. De Engelsen hebben ook nog andere ijzers in het vuur. Onder meer Mbemba (ex-Anderlecht) en Sakho (Liverpool) zijn in beeld. Ook hun contract ligt al klaar, al zal er uiteindelijk slechts één van hen tekenen. © afp.

Officieel: Conte uitgeleend aan Waasland-Beveren KV Oostende hield nog even een slag om de arm, maar intussen is de deal in kannen en kruiken: Ibrahima Conte trekt naar de Freethiel. De 25-jarige Guineeër kon sinds zijn komst naar Oostende in augustus niet overtuigen en wordt zes maanden uitgeleend aan Waasland-Beveren. Conte is zo al aan zijn vijfde Belgische club toe. De snelle flankaanvaller traint vanochtend al een eerste keer mee met de groep Officieel: @IbrahimaConte17 vertrekt op huurbasis tot het einde vh seizoen naar @WaaslandBeveren .

Bailey zelf is ook speelgerechtigd om met Leverkusen in actie te komen in de achtste finales van de Champions League, waar het Atletico Madrid van Yannick Carrasco wacht. "Bayer 04 is een mooie club en hier kan ik de volgende stap in mijn carrière zetten", stelde Bailey op de clubwebsite. "Bij Leverkusen kunnen spelers zich goed ontwikkelen en hier wordt ook attractief voetbal gespeeld", aldus de pijlsnelle winger, die met rugnummer negen zal spelen.



Speelt Essevee sterkhouder kwijt? De nervositeit in het dossier rond Lukas Lerager (23) neemt toe. Bestuursleden van Zulte Waregem hebben signalen opgevangen dat Bordeaux vandaag mogelijk een nieuw bod wil doen op de Deense middenvelder. Mochten de Fransen meer dan 3,5 miljoen euro bieden, dan is Essevee verplicht om de sleutelspeler te laten gaan - dergelijke sommen kan het simpelweg niet weigeren. Eerder wimpelde de fusieclub 3 miljoen af voor Lerager. Nieuws: #Essevee vreest dat #Bordeaux vandaag een niet te weigeren bod doet op sterkhouder Lerager. Als dat er effectief komt, is hij weg. — Pieter-Jan Calcoen (@PJCalcoen) Tue Jan 31 00:00:00 MET 2017

Badji niet naar Roda JC Stéphane Badji heeft nog steeds geen nieuwe club gevonden. De tijd dringt, met de transferdeadline die vanavond verstrijkt. Roda JC toonde gisteren interesse, maar bij de Eredivisieclub is hij intussen geen optie meer. De club van coach Yannis Anastasiou (ex-Anderlecht) was op zoek naar een breekijzer op het middenveld en werd attent gemaakt op het profiel van de Senegalees, maar haalde uiteindelijk Mohamed El Makrini voor die positie. © photo news.

Cyriac verlaat KV Oostende Gohi Bi Cyriac (26) trekt na achttien maanden de deur in Oostende achter zich dicht. De Ivoriaanse spits maakte gisteren zijn kastje leeg en zet vandaag zijn handtekening bij zijn nieuwe club: Fulham dat in de Championship, de Engelse tweede klasse, uitkomt. Cyriac trainde in de namiddag nog mee op De Schorre, maar stapte niet op de bus richting Maasmechelen, waar KVO sinds gisteravond op afzondering is.



Terwijl de centrumspits vorig seizoen met 14 competitiegoals topschutter van KVO werd, verzamelde hij dit jaar als doublure voor Dimata slechts vier goals. © belga.

Europese clubs in de rij voor Dimata, maar... Hij is pas 19 jaar oud en heeft slechts evenveel competitiematchen op de teller, toch staan de Europese clubs in de rij voor Landry Dimata. De centrumspits genoot voor zijn overgang van Standard naar KVO al de interesse van het Duitse Wolfsburg en die is nog niet bekoeld. Naast Wolfsburg zijn er nog andere clubs in de Bundesliga geïnteresseerd, alsook enkele ploegen uit Engeland en Frankrijk. Dimata verzekerde gisteren evenwel dat hij minstens tot de zomer in Oostende blijft, al is het vanaf dan wellicht onbegonnen werk voor Oostende om de rijzende ster nog te houden. Dimata scoorde tot dusver acht keer en mag daarmee tot de revelaties van onze competitie gerekend worden. © photo news.

Club gaat nog steeds vol voor Ben Haim Het is Club menens om alsnog Tal Ben Haim (27) los te weken bij Maccabi Tel Aviv. De Bruggelingen verhoogden hun bod op de Israëlische flankaanvaller tot liefst 4 miljoen euro, een som die ze in het verleden enkel nog maar neerlegden voor Koen Daerden (in 2006 overgenomen van RC Genk) en Hans Vanaken (in 2015 overgenomen van Lokeren). Daar zou nog eens 500.000 euro kunnen bijkomen indien Club straks kampioen speelt, al is dat nog onderwerp van discussie. Zeker is dat er 20% van de som bij een eventuele doorverkoop naar Maccabi zou gaan. De speler zelf hoopt nog altijd vurig dat de transfer vandaag wordt afgerond en ook Maccabi lijkt de deur toch steeds meer open te zetten voor een vertrek. Overigens kwam Ben Haim gisteravond gewoon in actie op het veld van Maccabi Haifa.



Omdat de uitkomst de voorbije dagen zeer onzeker was, zocht blauw-zwart wel alternatieven. Zo werd gepolst naar Benjamin Verbic (23) van Champions Leaguetegenstander Kopenhagen, maar die zou te duur zijn. Ook de naam van Zakaria Bakkali (21) dook op. De jonge Belg mag weg bij Valencia en zat gisteren niet eens in de selectie tegen Las Palmas, maar dat gerucht werd niet bevestigd. © photo_news.