TT: Gigot is achtste aanwinst AA Gent - Club Brugge blijft azen op Ben Haim - Essevee heeft Deense spits beet

Door: redactie

27/01/17 - 16u07

© VDB.

Transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf/raven om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Grenier versterkt middenveld van Nainggolan AS Roma neemt Clement Grenier van Olympique Lyon over op huurbasis. De Franse aanvallende middenvelder zat op een zijspoor bij Lyon en speelde dit seizoen nog maar 4 matchen in de Ligue 1. Buiten de huurovereenkomst van een halfjaar bedwongen de Italianen ook nog een afkoopsom van 3,5 miljoen euro af, om hem definitief over te nemen.

De deal zou vanavond afgerond moeten zijn volgens La Gazetta Dello Sport. © photo news.

Gigot eindelijk van AA Gent De kogel is door de kerk, Samuel Gigot tekent voor 4,5 seizoenen bij AA Gent. De 23-jarige centrale verdediger komt over van KV Kortrijk. "Hij is jong, snel, (kopbal)sterk en heeft nog een aanzienlijke progressiemarge", klinkt het in de mededeling van de Gentenaars.



"Gigot werd geboren in Avignon en na passages bij het plaatselijke MJC Avignon en US Le Pontet tekende hij zijn eerste profcontract bij de toenmalige tweedeklasser Arles-Avignon. Twee seizoenen en 39 wedstrijden later maakte hij in 2015 de overstap naar België en ging hij bij KV Kortrijk voetballen. Daar kwam hij de voorbije twee seizoenen 52 keer in actie. Hij kwam daarin 2 keer tot scoren en gaf 3 assists."



Samuel Gigot is al de achtste aanwinst voor de Buffalo's in deze wintermercato. Donderdag werd in de Ghelamco Arena de Japanse international Yuya Kubo voorgesteld, een van de duurste aanwinsten ooit bij de club met stamnummer 7. Bienvenue Samuel! https://t.co/fEdhHzJXam #kaagent #JPL #transfer pic.twitter.com/kf5VtgUjP1 — KAA Gent (@KAAGent) Fri Jan 27 00:00:00 MET 2017

Cocalic langer bij Mechelen Edin Cocalic heeft zijn contract bij KV Mechelen met twee seizoenen verlengd en blijft de club trouw tot eind 2020. Dat heeft Malinwa vandaag laten weten op de clubwebsite. "Ik voel me thuis in Mechelen", klinkt het bij de Bosnische international.



Hier meer daarover! © photo news.

Essevee haalt slag thuis Zulte Waregem heeft Jakob Ankersen bijna binnen. IFK Götebörg, de huidige club van de 26-jarige Deen, heeft via Twitter gemeld dat hun aanvaller richting België is vertrokken om er bij Essevee zijn medische tests af te leggen. Nieuws dat intussen ook aan onze redactie is bevestigd. Als Ankersen slaagt in die tests, tekent hij een contract dat hem tot 2020 aan de club van Francky Dury bindt.

Beni Badibanga gaat ervaring opdoen bij Roda JC Beni Badibanga van Standard Luik wordt voor een half jaar gehuurd door de Nederlandse ploeg Roda JC. De 20-jarige aanvaller debuteerde in het seizoen 2015-2016 op Sclessin, maar kwam dit seizoen nog maar 6 keer in actie in alle competities. Bij Roda JC zien ze hem als een groot talent en zijn ze blij dat ze hem kunnen huren. "Standard Luik verlengde onlangs zijn contract en daarom zijn we blij dat hij desondanks alsnog op huurbasis naar ons toekomt. Beni is een welkome versterking," vertelt technisch directeur Ton Caanen op hun website. © belga.

Van Aanholt wordt ploeggenoot van Benteke Patrick van Aanholt verlaat hekkensluiter Sunderland en gaat naar rechtstreekse concurrent Crystal Palace. De 26-jarige vleugelverdediger is medische testen aan het afleggen bij de ploeg van Benteke. Als deze in orde zijn, dan is de transfer in kannen en kruiken. Met deze deal zet Crystal Palace Sunderland een serieuze hak in de degradatiestrijd in Engeland. Met nog 16 speeldagen te gaan, staan beide ploegen in de degradatiezone. Allardyce confirms Van Aanholt is having a medical here today. "He's in the process, at the moment." — Crystal Palace F.C. (@CPFC) Fri Jan 27 00:00:00 MET 2017 © ProShots.

AS Monaco telt miljoenen neer voor Braziliaans talent Jorge Marco de Oliveira Moraes of kortweg Jorge, maakt zijn Europese droom waar. De 20-jarige linksback van het Braziliaanse Flamengo tekent bij AS Monaco. Dit maakte Flamengo deze ochtend bekend op hun site. Naar verluidt zou er 8,5 miljoen gemoeid zijn met de transfer. De jonge Braziliaan maakte woensdag nog zijn debuut bij het nationale elftal in de benefietmatch tegen Colombia. Met deze transfer probeert AS Monaco zijn leidersplaats te verdedigen in Frankrijk. © photo news.

"Zebli rond met Genk" Volgens Italiaanse media heeft Racing Genk een akkoord met Perugia over Pierre Desiré Zebli. De 19-jarige verdedigende middenvelder, die de Ivoriaanse nationaliteit heeft, is een vaste waarde in de Serie B. Over de transferprijs of contractduur is niks bekend.

Gent nog niet uitgeshopt "This is not the end." Voorzitter Ivan De Witte verkondigde gisteren tijdens de voorstelling van Kubo dat AA Gent nog niet uitgepraat is op de transfermarkt. De volgende aanwinst wordt normaal Samuel Gigot (23). De verdediger van KV Kortrijk heeft een mondeling akkoord met de Buffalo's. Vandaag hopen beide partijen de overgang af te ronden. Of Jérémy Taravel de omgekeerde beweging maakt, is de vraag - dat dossier blijkt moeilijker te liggen. Beide transfers zijn niet langer aan elkaar gelinkt. "Wellicht volgen ook nog 1 à 2 spelers met het oog op de toekomst", aldus De Witte. Dat Gent zo actief is - het verwelkomde al 7 aanwinsten - is volgens de voorzitter geen paniekreactie. "We zijn bezig met het uitbouwen van een kwaliteitsvolle ploeg. Het is belangrijk om daarbij het verschil te maken tussen onmiddellijke versterkingen en jongens voor de lange termijn. Kalinic en Kubo behoren tot de eerste groep. Kalu, Teki en Verstraete tot de tweede." Samuel Gigot © VDB.

Club blijft azen op Ben Haim Op vijf dagen voor het einde van de transfermarkt is er voorlopig weinig beweging rond de transfer van flankaanvaller Tal Ben Haim (27), die zo graag naar Club wil. Blauw-zwart houdt er nog altijd rekening mee dat het de Israëliër kan losweken bij Maccabi Tel Aviv, maar het is een piste met veel obstakels. Onder meer de vraagprijs van 4,5 miljoen euro ligt nog te hoog. Mogelijk komt er in de komende dagen toch nog beweging in het dossier. Ondertussen zoekt Club alternatieven.

De Mets (KV Kortrijk) kan naar Griekenland Gertjan De Mets (29), nog niet helemaal hersteld van zijn griep, kan naar de Griekse clubs Aris Saloniki en Atromitos. Eerst moet hij er uit geraken met KV Kortrijk, waar hij in juni einde contract is. De Mets staat niet weigerachtig tegenover een buitenlands avontuur. © photo news.

Cordaro verlengt contract Zulte Waregem heeft een principeakkoord bereikt met Alessandro Cordaro. De 30-jarige flankspeler tekent na de wedstrijd van vanavond tegen Charleroi een nieuw contract aan de Gaverbeek. Het contract van Cordaro liep aan het einde van het seizoen af, maar er komt nu een nieuwe overeenkomst, voor één jaar met optie op een tweede bijkomend seizoen. © photo news.