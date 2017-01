TT: breekt Gent alwéér transferrecord? - Maes haalt neus op voor nieuw avontuur

Door: redactie

Gent wil héél ver gaan voor Kubo Durft iemand nog beweren dat AA Gent niet bereid is om hoge transfersommen te betalen? Na de ongeziene 3,1 miljoen euro voor doelman Lovre Kalinic - de vorige recordtransfer was Erik Johansson met 1,8 miljoen - , gaan de Buffalo's nu maar liefst zo'n 3,5 miljoen euro neertellen voor de Japanse spits Yuya Kubo (23). Het toont hoe sterk de Buffalo's er financieel voorstaan, na hun deelname aan de Champions League en de verkoop van Matz Sels, Laurent Depoitre en Sven Kums.



Kubo, tweevoudig Japans international, wordt eerstdaags in Gent verwacht. De zwervende spits (1m77, 68 kg) komt over van het Zwitserse Young Boys Bern, waar hij afgelopen zomer twee keer scoorde in de Champions League-voorronde tegen Shakhtar Donetsk (2-0). Bij Gent moet hij met zijn snelheid en diepgang voor meer dreiging zorgen. © Photo News.